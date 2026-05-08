Teknoloji
Avatar
Editor
 | Murat Makas

İkinci el telefonda 'YÜBİS' dönemi: Cihazın tüm geçmişi artık kayıt altında

İkinci el telefon piyasasında 'az işlem görmüş' gibi gösterilerek bazı telefonlar tüketiciyi yanıltıyor. İşlem görmüş telefonlar için harekete geçen Ticaret Bakanlığı'nın hayata geçirdiği YÜBİS sistemiyle bütün yenilenme işlemleri takip edilebilecek.

İkinci el telefon piyasasında popülerleşen bütçe açısından tercih edilen 'yenilenmiş' cihazlar 'az işlem görmüş' gibi gösterilerek tüketiciyi yanıltabiliyor. Bazı kötü niyetli satıcıların önünü kesmek için harekete geçildi.

, bu suistimallerin önüne geçmek amacıyla 8 Nisan itibarıyla Yenilenmiş Ürün Bilgi Sistemi'ni (YÜBİS) hayata geçirdi. Bu sistem sayesinde vatandaşlar, satın alacakları yenilenmiş telefonların hangi parçalarının değiştiğini ve yapılan tüm işlemleri resmi kayıtlar üzerinden şeffaf bir şekilde görebilecek.
Eskişehir'de uzun zamandır telefon tamiri ve satışını yapan Yiğit Aytekin, bu durumun hem kendileri hem de müşteriler için olumlu bir gelişme olduğunu belirtti.

TAMAMEN BİR SİSTEM TARAFINDAN TAKİP EDİLECEK

Konu hakkında konuşan telefoncu Aytekin, "Bu sistem bizi etkilemez. Zaten olması gereken bir sistemdi, zaten biz de bu sisteme göre ilerliyoruz. Yani bu sistem yeni çıktı ama biz bu sistem gibi çalışmaya çalışıyoruz. Ticaret Bakanlığı'nın istemiş olduğu ürünlerde, ikinci el ürünlerin tamamen bakanlık onaylı yenileme merkezlerinde yenilenmesi ve takibinin sağlanması amaçlanıyor. Bu YÜBİS sistemiyle beraber yenilenmiş cihazlarda, hangi parça yenilendi, ne zaman aktivasyon oldu, bunlar sağlanacak. Zaten yenilenmiş cihazlarda geçmişte de şu anki zamanda da bir yıl garanti mecburiyeti bakanlık tarafından var. İşte bu garanti kapsamında yenilenmiş cihazlarda nelerin yenilendiği tamamen bir sistem tarafından takip edilecek. Aynen öyle, 'yenilenmiş' diye yazamayacak. Direkt bakanlık onaylı yenileme merkezlerine inecek. Çünkü çok fazla derecede yenileme merkezi vardı ve bakanlık yenilenmiş cihazlara destek veriyordu" dedi.

"MERDİVEN ALTI YENİLEME MERKEZLERİ YÜZÜNDEN DEVLET DESTEĞİ KESİLMİŞTİ"

Merdiven altı işletmeler sebebi ile yenilenmiş telefonlara verilen desteğin kesildiğini anlatan Yiğit Aytekin şu açıklamaları yaptı:

"Özellikle zincir marketlerde ciddi destekler, 'takas desteği' gibi destekler çıkmıştı. Bu desteklerin tamamı şu anda durduruldu. Zaten bu desteği devletimiz yenilenmiş cihaz alımı ve bu ürünlerin tekrardan ülkeye kazandırılması için veriyordu. Şu anda durdurulma sebebi, çok fazla derecede 'merdiven altı' yenileme merkezinin açılmasından kaynaklıydı. Şimdi içerideki çalışanlar da belirli belgelere sahip çalışanlar olacak. Aynı zamanda o işletme de yine bakanlığın onayladığı ve takip ettiği bir işletme olacak. Tabii ki cihazla alakalı anakart tamiri gördüyse anakart, batarya tamiri gördüyse batarya, kasa değiştiyse kasa, ekran değiştiyse ekran. Bunların hepsi detaylı bir şekilde cihazın tanımlanmış olduğu bir kimlik kartında yazacak. Kesinlikle. Zaten bu belgesi olmayan, bakanlığın onaylamadığı yerlerden yenilenmiş ürün almalarını biz zaten tavsiye etmiyoruz. Çünkü yenilenmiş ürünlerin geçmişinde neler yaşandı bilmiyoruz. Biraz önce bahsettiğimiz gibi, merdiven altı yenilenen yerlerde sadece 'ekranı değişmiş' gözüken ama her yeri değişmiş cihazlar çok fazla çıktı, bunu herkes yaşadı. Vatandaş mağduriyetinin önüne geçmek için yürürlüğe girmiş olacak bir sistem olacak yani."

