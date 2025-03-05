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 | Ömer Faruk Dogan

İlk evcil hayvan telefonu tanıtıldı: Dostunuzun mutlu mu, stresli mi olduğunu söylüyor

Evcil hayvanlar için üretilen ilk akıllı telefon olan PetPhone Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtıldı. Cihaz, sesli yanıt özelliği ile sahiplerinin sesini iletebiliyor ve hayvanın duygu durumunu anlayabiliyor. Kaybolma riskine karşı da GPS özelliği sunuyor.

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İlk evcil hayvan telefonu tanıtıldı: Dostunuzun mutlu mu, stresli mi olduğunu söylüyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
05.03.2025
saat ikonu 15:39
|
GÜNCELLEME:
05.03.2025
saat ikonu 15:41

Dünyanın en büyük mobil teknoloji fuarlarından biri olan Mobile Dünya Kongresi (MWC) 2025, her sene olduğu gibi bu yıl da yine birbirinden ilginç ürünlere ev sahipliği yaptı. Bu yılın en sıra dışı cihazlarından biri ise GlocalMe tarafından üretilene PetPhone oldu.

Evcil hayvanlar için geliştirilen dünyanın ilk akıllı telefonu olarak lanse edilen PetPhone, hem can dostlarımızın konumunu takip etmemizi sağlıyor hem de ruh hallerini analiz ederek bizleri bilgilendiriyor.

PetPhone

EVCİL HAYVANINIZ MUTLU MU STRESLİ Mİ BUNU ANLIYOR

Günümüzde birçok akıllı tasma veya GPS destekli takip cihazı evcil hayvan sahiplerine konum takibi gibi temel özellikler sunuyor. Ancak PetPhone, bundan çok daha fazlasını vaat ediyor. Hayvanın duygu durumunu analiz ederek stresli, mutlu veya huzursuz olduğunu tespit edebiliyor ve sahibini anlık bildirimler göndererek bilgilendiriyor.

PetPhone'un en iyi özelliklerinden biri de uzaktan sesli yanıt verebilme yeteneği. Evcil hayvan sahipleri, cihaz aracılığıyla seslerini kaydedebiliyor ve bu sesi uzaktan iletebiliyor.

Eğer hayvanınız, sesinizi duyduğunda olumlu tepki veriyor ve mutlu oluyorsa, bu sistem onların kaygısını azaltmak veya sakinleştirmek için oldukça faydalı olabilir. Örneğin uzun saatler boyunca evde yalnız kalan bir kedi veya köpek için sahibinin sesi büyük bir rahatlatıcı etki sağlayabilir.

Evcil hayvan telefonu PetPhone

EVCİL HAYVANIN KAYBOLMA RİSKİNİ AZALTIYOR

Evcil hayvan sahipleri için en büyük endişelerden biri, kaybolma riski. PetPhone, bu sorunu gidermek için GPS, Wi-Fi ve Bluetooth bağlantılarını bir araya getirerek konum takibini mümkün hale getiriyor. Cihazda ayrıca GlocalMe'nin CloudSIM (eSIM benzeri bir yapı) teknolojisi de mevcut.

KİMLER İÇİN UYGUN?

PetPhone, özellikle sık seyahat eden veya uzun saatler boyunca evcil hayvanlarını yalnız bırakmak zorunda kalan kişiler için oldukça ideal bir cihaz. Ancak sürekli can dostunuz yanınızdaysa pek de ihtiyacınız yok. Yine de hayvanınızın kaybolma riskini göze almak istemiyorsanız bu cihazı satın alabilirsiniz.

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Sıkça Sorulan Sorular

PetPhone nasıl çalışıyor?
PetPhone, evcil hayvanınızın konumunu GPS, Wi-Fi ve CloudSIM teknolojisiyle takip ederken, yapay zeka destekli sensörleri sayesinde duygu durumunu analiz ediyor. Ayrıca sahiplerinin seslerini kaydedip uzaktan çalabilmelerine olanak tanıyan bir sesli yanıt özelliği de bulunuyor.
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