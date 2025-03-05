Dünyanın en ilginç cihazlarından biri: Valize dönüşen dizüstü bilgisayar MWC'de tanıtıldı

Samsung, İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen MWC 2025'te, katlandığında valize dönüşen dizüstü bilgisayar konsepti olan Flexible Briefcase'i tanıttı.

Cihazın QD-LED teknolojisine sahip ekranı 18,1 inç büyüklüğünde, yani neredeyse bir televizyon kadar. 2.000 x 2.664 piksel çözünürlük ve 184 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. Katlandığında kulplarından tutularak valiz gibi taşınabiliyor. Şu anda prototip aşamasında olan cihazın ticari bir ürün olarak piyasaya çıkıp çıkmayacağı belli değil.