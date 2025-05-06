İlk katlanabilir iPhone olacak! Diğer modellere fark atacak 2 önemli özelliği ortaya çıktı

Apple, yıllardır söylentilere konu olan katlanabilir iPhone projesini nihayet hayata geçirmeye hazırlanıyor. Bloomberg'den Mark Gurman ve analist Ming-Chi Kuo'nun paylaştığı bilgilere göre, 2026'da tanıtılması beklenen cihaz iki önemli özelliğe sahip olacak.

Apple'ın ilk katlanabilir iPhone'unu gelecek yıl piyasaya sürmeyi planladığı, şirketi yakından takip eden bazı gazeteciler ve analistler tarafından bildirildi. Bloomberg'den Mark Gurman, bugün yayınladığı Power On bülteninde, katlanabilir iPhone'un diğer katlanabilir akıllı telefonlara kıyasla iki önemli avantaja sahip olacağını söyledi.

KATLANABİLİR IPHONE'DA 'KAT İZİ' OLMAYACAK

İlk olarak Gurman, katlanabilir iPhone modelinin açıldığında neredeyse görünmez bir kat izine sahip olacağını belirtti. Bu da cihazın söylentilere göre 7.8 ila 8 inç büyüklüğündeki iç ekranının daha kırışıksız ve şık bir görüntü sunacağı anlamına geliyor.

Mark Gurman, "Apple, telefon açık konumdayken kat izini daha az fark edilir hale getirerek rekabetten ayrışmayı hedefliyor" diye yazdı.

Gurman'a göre katlanabilir iPhone, bazı diğer katlanabilir akıllı telefonlara kıyasla çok daha yüksek kaliteli bir menteşe ile donatılacak.

Bu konuda fazla ayrıntı vermedi ancak Apple tedarik zinciri analisti Ming-Chi Kuo daha önce menteşenin titanyum ve paslanmaz çelik karışımıyla üretileceğini söylemişti.

Kuo'nun paylaştığı diğer teknik özellikler arasında 7.8 inçlik iç ekran, 5.5 inçlik dış ekran, iki arka kamera, bir ön kamera, Face ID yerine Touch ID destekli güç düğmesi ve yüksek yoğunluklu bir batarya yer alıyor. Cihazın açıldığında sadece 4.5 mm kalınlığında, katlandığında ise 9 ila 9.5 mm arasında olacağı tahmin ediliyor.