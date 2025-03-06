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 | Ömer Faruk Dogan

Katlanabilir iPhone için yeni sızıntılar! Fiyatı cep yakabilir

Apple, katlanabilir telefon pazarına giriş yapmaya hazırlanıyor. Yıllardır merakla beklenen iPhone Fold, ünlü analist Ming-Chi Kuo'nun son açıklamalarına göre 2026'nın sonunda veya 2027'nin başında piyasaya sürülebilir. Samsung Galaxy Z Fold ve Z Flip serisine rakip olacak katlanabilir iPhone cihazının fiyatı ortaya çıktı.

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KAYNAK:
MacRumors
|
GİRİŞ:
06.03.2025
saat ikonu 15:32
|
GÜNCELLEME:
06.03.2025
saat ikonu 15:47

Android akıllı telefon üreticileri, küresel pazarlarda farklı katlanabilir cihazlar tanıtmaya devam ederken, Apple'ın ilk katlanabilir iPhone modeli en çok beklenen yeniliklerden biri olmaya devam ediyor. Söylentiler ve sızıntılar, Apple'ın önümüzdeki yıllarda iPhone Fold kod adı ile bilinen cihazı tanıtabileceğini ve katlanabilir segmentte rekabeti artırabileceğini öne sürüyor.

Şimdi ise analist Ming-Chi Kuo, katlanabilir iPhone'un çıkış tarihi, özellikleri, tasarımı ve beklenen fiyatı hakkında bazı detayları paylaştı. Eğer bir iPhone Fold bekliyorsanız, işte olası çıkış tarihi ve detaylar.

katlanabilir iPhone

KATLANABİLİR IPHONE'UN ÇIKIŞ TARİHİ İÇİN İKİ TAHMİN

Kuo'ya göre, kitap tarzı bir tasarıma sahip olacak katlanabilir iPhone ya 2026'nın sonunda ya da 2027'nin başında piyasaya sürülecek. Pek çok muadilinin aksine katlanma noktasında kırışıklık olmayacağı garanti ediliyor. Ayrıca dayanıklılığı artırmak için titanyum ve paslanmaz çelikten yapılmış bir menteşeyle desteklenen titanyum alaşımlı gövdesi olacak.

Sızıntılara göre katlanabilir iPhone, katlanmış ve açılmış ekranlar için ön kameranın yanı sıra çift arka kamera kurulumuna sahip olacak. Ayrıca Touch ID desteğine yer verileceği de iddialar arasında yer alıyor.

Samsung'un Galaxy Z Fold ve Z Flip serisine rakip olarak karşımıza çıkacak akıllı telefonun iç ekranı 7.8 inç, dış ekranı ise 5.5 inç büyüklüğünde olacak. Karşılaştırmak için, Apple'ın şu anki en büyük modeli olan iPhone 16 Pro Max'in ekranı 6.9 inç büyüklüğe sahip. Cihazın katlandığında 9 mm, açıldığında ise 4.5 mm kalınlığında olacağı söyleniyor. Ayrıca yapay zeka destekli uygulamalar ve gelişmiş çoklu görev yetenekleri sunması bekleniyor.

KATLANABİLİR IPHONE'UN MUHTEMEL FİYATI

Katlanabilir iPhone'un Amerika Birleşik Devletleri'nde 2.000 dolardan fazla bir fiyat etiketine sahip olabileceği iddia edildi.

Piyasaya sürüldüğü tarihteki dolar/TL kuru ve vergilerin ne kadar olacağını bilmediğimiz için Türkiye fiyatını tahmin etmek şu an için imkansız. Ancak farazi olarak konuşmak gerekirse; cihaz bugün satışa çıksaydı vergiler hariç fiyatı en az 72 bin TL olurdu. Vergiler de eklendiğinde 150 bin TL'ye yaklaşırdı.

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Sıkça Sorulan Sorular

Katlanabilir iPhone ne zaman çıkacak?
Analist Ming-Chi Kuo’ya göre Apple’ın katlanabilir iPhone’u 2026’nın sonunda veya 2027’nin başında piyasaya sürülebilir. Ancak Apple henüz resmi bir açıklama yapmadı.
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