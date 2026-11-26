Utah Üniversitesi tarafından yürütülen klinik deneyde, ön kolun üst kısmındaki sinirlere doğrudan bağlanan deneysel biyonik el cihazı ilk kez laboratuvar dışına çıkarak ev ortamında kullanılmaya başlandı. Gençlik yıllarında sol elini kaybeden 33 yaşındaki Avi Davidson, cihazın koluna yerleştirildiği 9. kişi olurken evine götürüp bağımsız biçimde kullanan ilk katılımcı ünvanını aldı.

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İnsan sinirlerine bağlanan biyonik el, dokunma duyusunu geri kazandırdı Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 156

Ön kol sinirleriyle kurulan bağlantı sayesinde basınç hissini algılayabilen Davidson, yıllar sonra ilk kez üzüm, yumurta ve bir sevdiğinin eli gibi hassas nesneleri sol eliyle tutabiliyor. Araştırmacılar, Davidson’ın evdeki kullanım verileri aracılığıyla teknolojinin günlük hayatta ne kadar işlevsel olduğunu, nerelerde fayda sağladığını ve hangi noktalarda yetersiz kaldığını bulacak. Ekip, cihazın Davidson’ın genel iyilik hali ile beyin ve sinir sistemi üzerindeki etkilerini de inceliyor.

LUKE KOLU SİNİR SİSTEMİNE YENİ BİR YÖNTEMLE BAĞLANDI

MIT Technology Review'in sitesindeki bilgilere göre cihazın mekanik parçasını, adını Star Wars filminde kolunu ışın kılıcıyla kaybetmesinin ardından gerçeğe yakın bir protez takılan Luke Skywalker karakterinden alan biyonik LUKE kolu oluşturuyor. 2000'li yıllarda geliştirilen, ilk denemeleri 2014’te yapılan ve aynı yıl ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) onayı alan protez kol, Utah Üniversitesi’ndeki çalışmanın asıl odağını oluşturmuyor.

Araştırmacılar, protezin kendisinden ziyade cihazı insan sinir sistemine bağlayan yeni arayüze odaklanıyor. Kurulan sinir bağlantısı, kullanıcının el hareketlerini kontrol etmesine imkan tanırken aynı zamanda uyguladığı basıncın şiddetine dair geri bildirim almasını sağlıyor.

ÜÇ SİNİRE BASINÇLI HAVA TABANCASIYLA 100'ER İĞNE YERLEŞTİRİLDİ

Üniversitenin nöro-robotik laboratuvarı direktörü Jake George, 2013 yılından bu yana uzuv kaybı yaşayan kişilerin kalan sinirleriyle iletişim kurabilen sistem üzerinde çalıştıklarını belirtti. Bir süpermarkette bilim insanıyla tesadüfen tanışmasının ardından araştırma ekibiyle yolları kesişen Davidson, kapsamlı fiziksel ve psikolojik değerlendirmelerden geçti.

Ekip, ameliyata uygunluğun yanı sıra Davidson’ın beyninde sol eline dair zihinsel bir temsilin hala mevcut olup olmadığını doğrulamak için beyin taramaları gerçekleştirdi ve kolundaki sinirlerin işlevini test etti. Bir terapist de Davidson’ın deneye katılma motivasyonunu inceledi. Katılımcıların üstlendiği koşulları aktaran Jake George, şu ifadeleri kullandı:

"Hastalarımıza ödeme yapılmıyor, cihazı kendilerinde tutamıyorlar ve iki ameliyat geçiriyorlar; cihazı takmak için yapılan ameliyat ve çıkarmak için yapılan ameliyat. Avi bunu başkalarına yardım etmek istediği için yapıyor."