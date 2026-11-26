Ukrayna’nın Poltava şehrinde eğitim gören 11. sınıf öğrencisi Yaroslav Sheiko, insansız hava araçlarının uydu navigasyon sistemlerine bağlı kalmadan uçmasını sağlayan yapay zeka destekli otopilot sistemi geliştirdi. Genç mucit, İHA teknolojileri alanındaki mühendislik çalışmalarıyla Ukrayna'nın "The Future of Ukraine" devlet başkanlığı ödülünün sahibi oldu.

Poltava Belediyesi Eğitim Dairesi tarafından paylaşılan bilgilere göre Sheiko’nun çalışması, yapay zeka tabanlı bir uçuş kontrol sistemi ile optik-elektronik stabilizasyon teknolojisini bir araya getirdi. Geliştirilen sistem, GPS ve diğer konumlandırma hizmetleri devre dışı kaldığında dahi insansız hava araçlarının belirlenen rotada kalmasını sağlıyor.

ELEKTRONİK KARIŞTIRMAYA KARŞI ALÇAK İRTİFA ÇÖZÜMÜ

Sheiko'nun tasarladığı otonom yönlendirme sistemi, bir İHA'nın yere nispeten yakın bir irtifada uçarak operatör tarafından seçilen hedefe bağımsız biçimde yaklaşmasını sağlıyor.

GPS karıştırma (jamming) ve yanıltma (spoofing) gibi elektronik harp yöntemleri, geleneksel navigasyon donanımlarını bozarak hava araçlarının doğru konum takibi yapmasını engelleyebiliyor. Sheiko’nun yapay zeka destekli optik-elektronik stabilizasyon donanımı ise uydu tabanlı konumlandırmanın güvenilirliğini yitirdiği anlarda kararlı gözlem yapılmasını ve yönlendirme sürecinin desteklenmesini hedefliyor.

TEKNİK AYRINTILAR VE SAHA TESTLERİ HENÜZ PAYLAŞILMADI

Büyük ilgi gören otonom navigasyon sisteminin teknik altyapısına ilişkin ayrıntılar şimdilik gizliliğini koruyor. Sistemde kullanılan sensörler, algoritmalar ve işlem donanımları hakkında resmi bir bilgi paylaşılmadı.

Aynı şekilde operasyonel test sonuçları, navigasyon hassasiyeti, azami menzili ve farklı çevre koşullarındaki performansı da açıklanmadı. Teknik verilerin kamuoyuna sunulmamış olması nedeniyle, genç öğrencinin geliştirdiği çözümün mevcut GPS bağımsız navigasyon sistemleriyle nasıl bir performans karşılaştırması sunduğu henüz netlik kazanmış değil.

ULUSLARARASI YARIŞMALARDAN DEVLET BAŞKANLIĞI ÖDÜLÜNE

"The Future of Ukraine" nişanı, Yaroslav Sheiko'nun lise yıllarında elde ettiği bilimsel başarıların son halkasını oluşturuyor. Daha önce bilimsel araştırmalara katkılarından dolayı iki kez devlet başkanlığı bursu almaya hak kazanan öğrenci, Ukrayna Genç Bilimler Akademisi (Junior Academy of Sciences) tarafından düzenlenen ulusal yarışmalarda havacılık ve savunma teknolojileri kategorisinde iki kez birincilik elde etti.

Sheiko'nun İHA alanındaki projeleri uluslararası arenada da ödüllerle döndü. Genç mühendis, INOVA 2025 Uluslararası Buluş Fuarı'nda altın madalya kazanırken, 2025 Hackathon organizasyonundan da gümüş madalya ile ayrıldı.

UKRAYNA'NIN STARLİNK VE UYDU BAĞIMLILIĞINI AZALTMA ARAYIŞI

Elektronik müdahalelere rağmen İHA operasyonlarını kesintisiz sürdürme çabası, Ukrayna’da alternatif iletişim ve seyrüsefer teknolojilerine olan ilgiyi artırıyor. Ülke, askeri operasyonlarda uydu bağlantısının kesilmesi ihtimaline karşı Starlink’e alternatif iletişim çözümleri üzerinde çalışıyor.

Yakın dönemde Ukrayna’nın, insansız hava araçlarına alternatif bağlantı sağlamak amacıyla havadan aktarım (röle) sistemlerini İsrail-İtalya ortak yapımı uydu iletişim teknolojileriyle birleştirdiği bildirilmişti. Yaroslav Sheiko’nun geliştirdiği otopilot sistemi de İHA’ların doğrudan GPS sinyali olmadan yön bulabilmesine çözüm sunacak.