HEM FOTOĞRAFLARDA HEM VİDEOLARDA ÇALIŞIYOR

Çift kamera modu fotoğraf çekimiyle değil. Video kayıtlarında da kullanılabiliyor. Fotoğraf çekildiğinde WhatsApp iki kameradan alınan görüntüyü tek bir karede birleştiriyor. Video kaydında da her iki kamera eş zamanlı olarak kayıt yapıyor ve görüntüler tek bir klip haline getiriliyor.