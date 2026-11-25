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İstanbul
WhatsApp, Google Play Store'da yayınlanan Android Beta 2.26.46.9 sürümüyle ön ve arka kamerayı aynı anda kullanmayı sağlayan çift kamera modunu kademeli olarak dağıtmaya başladı. Yeni özellik sayesinde kullanıcılar, bir sahneyi kaydederken kendi yüzlerini fotoğraf ya da video olarak gösterebilecek.
Çift kamera modunu, WhatsApp kamera ekranının üst kısmına eklenen bir düğme aktif ediyor. Mod açıldığında arka kamera ekranın tamamını kaplarken, ön kamera sağ üst köşede küçük dikdörtgen bir çerçeve olarak konumlanıyor.
WhatsApp ekrandaki küçük çerçeveyi sabit bırakmıyor; kullanıcılar küçük çerçeveyi ekranın istedikleri herhangi bir noktasına sürükleyerek taşıyabiliyor. Ekrandaki döndürme düğmesine dokunulduğunda ön kamera tam ekrana geçip arka kamera küçük çerçeveye alınıyor.
Böylelikle kullanıcılar karede nasıl görüneceklerine kendileri karar verebiliyor.
Çift kamera modu fotoğraf çekimiyle değil. Video kayıtlarında da kullanılabiliyor. Fotoğraf çekildiğinde WhatsApp iki kameradan alınan görüntüyü tek bir karede birleştiriyor. Video kaydında da her iki kamera eş zamanlı olarak kayıt yapıyor ve görüntüler tek bir klip haline getiriliyor.
Çift kamera moduyla oluşturulan fotoğraf ve videolar, WhatsApp’ta medya paylaşımına izin verilen tüm alanlarda gönderilebiliyor. Kullanıcılar çektikleri içerikleri sohbetlerde, gruplarda, kanallarda ve durumda paylaşabiliyor.
Çekim tamamlandıktan sonra görüntüler üzerinde değişiklik yapmak da mümkün. Kullanıcılar çift kamera moduyla kaydettikleri fotoğraf veya videolara açıklama ekleyebiliyor, çizim düzenleyicisiyle düzenlemeler yapabiliyor ya da değişiklik yapmadan direkt gönderebiliyor.
Google Play Store’daki WhatsApp Beta sürümünü yükleyen bazı kullanıcılara ulaşan çift kamera modu, kademeli olarak dağıtıldığı için henüz tüm kullanıcılarda görünmüyor. Çift kamera modunun ne zaman genel kullanıma sunulacağı henüz belli değil.