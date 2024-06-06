İnsanlık tarihinin en büyük roketi Starship, dördüncü kez fırlatıldı: Mars'a bir adım daha...

06 Haziran 2024 17:16 - Güncelleme : 06 Haziran 2024 17:16

İnsanlık tarihinde şimdiye kadar yapılmış en güçlü roket kabul edilen Starship, SpaceX'in ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan "Starbase" tesisinden başarılı bir şekilde fırlatıldı.

SUPER HEAVY SONUNDA SUYA İNEBİLDİ

İnsanlığı Ay'a, Mars'a ve ötesine taşımayı amaçlayan Starship; Nisan 2023, Kasım 2023 ve Mart 2024 tarihlerinde test edilmişti.

Ancak bu testlerin hiçbiri tüm ana hedeflere ulaşamazken, bugün gerçekleştirilen uçuş testinde Starship'in Super Heavy kademesinin suya indirilmesi başarıyla tamamlanarak hedefe ulaşıldı. SpaceX ekibi için asıl önemli olan da zaten buydu.

Dördüncü uçuş testi, SpaceX'in Ay'a dönüş misyonunda önemli bir dönüm noktası olarak kayıtlara geçti.

Mart ayında yapılan denemede uzay aracı yörüngeye ulaşmış olsa da atmosfere yeniden giriş esnasında parçalandı.

SpaceX, "Starship'in dördüncü uçuşu bizi ufuktaki hızla yeniden kullanılabilir geleceğe yaklaştırmayı amaçlayacak" ifadelerini kullandı.