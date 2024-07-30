Instagram, AI Studio özelliğini yayınladı! Kendinizin yapay zeka versiyonunu oluşturabileceksiniz

30 Temmuz 2024 11:16 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 11:16

Meta, kullanıcılarının Instagram veya web üzerinden kendilerinin yapay zeka (YZ) versiyonlarını oluşturabilecekleri yeni AI Studio isimli aracını Amerika Birleşik Devletleri'ndeki herkese açtığını duyurdu.

AI STUDIO İLE KENDİ YAPAY ZEKA BOTUNUZU OLUŞTURABİLECEKSİNİZ

AI Studio, kullanıcıların YZ profillerini oluşturup yönetmelerine imkan tanıyor. Bu profiller, Instagram'daki sohbetlerde doğrudan insanlarla konuşabiliyor ve yazarlarının hesaplarındaki yorumlara yanıt verebiliyor.

Meta'dan gelen açıklamaya göre ABD'deki Instagram kullanıcıları, AI Studio'ya web sitesi üzerinden veya Instagram'da yeni bir "YZ sohbeti" başlatarak sorunsuz bir şekilde erişebiliyor.

Şirket ayrıca içerik üreticilerinin YZ profillerini Instagram içerikleri, kaçınılması gereken konular ve paylaşmak istedikleri bağlantılar gibi şeylere göre özelleştirebileceklerini açıkladı. Ve içerik üreticilerinin, profillerinin otomatik yanıtlarını açıp kapatabileceğini ve hangi hesaplarla etkileşime gireceklerini seçebileceğini belirtti.

AI Studio, Meta'nın uygulamaları genelinde kullanılabilecek tamamen yeni YZ karakterleri oluşturma imkanı da sunuyor. Şirket bu yenilikle birlikte Character.AI ve Replika gibi temalı sohbet botları sunan girişimlere rakip olmuş oldu.

Bununla birlikte OpenAI'ın özel GPT mağazası gibi, Meta da kullanıcıların oluşturduğu yapay zeka karakterlerini başkalarının denemesi için özel bir mağazaya sahip olacak.

Webtekno'nun aktardığına göre Meta, yeni özelliğinin ABD dışına ne zaman çıkacağına ilişkin bir açıklama yapmadı. Ancak platform, geçmişte de yeni özellikleri önce ABD, sonra küresel çapta kullanıma sunmuştu. Hâl böyle olunca AI Studio'nun da yakın bir gelecekte küresel çapta kullanılabilir olacağını söyleyebiliriz.

KARAKTERLERİN YAPAY ZEKA OLDUĞU BELİRTİLECEK

Meta, oluşturulan karakterlerin yapay zeka olduğunu kullanıcıların anlaması için etiket koyacağını söyledi. Bu bağlamda, bir yapay zeka botuyla konuşuyorsanız Instagram'ın "yapay zeka ile oluşturuldu" etiketi sayesinde bunu anlayabileceksiniz.

INSTAGRAM YAPAY ZEKA İLE OLUŞTURULDU NE DEMEK?

Instagram, yapay zeka ile oluşturuldu etiketini üretken YZ uygulamaları tarafından oluşturulan içeriklere koyuyor. Böylelikle kullanıcıların, bu tür içerikleri gerçeğinden ayırt etmelerini sağlıyor. Fakat platformun ara sıra gerçek fotoğrafları yapay zekaymış gibi zannettiği de oluyor.

Instagram yapay zeka ile oluşturuldu etiketi kaldırma yöntemi ise maalesef yok.