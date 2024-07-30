Fenerbahçe, Lugano ile ilk karşılaşmasından 4-3'lük skorla galip ayrılmıştı

30 Temmuz 2024 10:40 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 10:54

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için mücadele eden sarı lacivertliler rakibini ilk maçta 4-3'lük skorla yenmişti. Bugün ise rakibi Lugano ile deplasmanda yeniden karşılaşacak.

Futbolseverlerin yakından takip ettiği karşılaşmanın kazanılmasıyla beraber üst tura çıkıp çıkmayacağı da gündeme geldi.

FENERBAHÇE İLK MAÇI KAÇ KAÇ KAZANDI?

İlk oynanan karşılaşma 4-3'lük skorla sarı lacivertlilerin galibiyeti ile sonuçlanmıştı. Şampiyonlar Ligi'nde yarışmak için bu akşam Lugano ile karşılaşacak. Rakibini mağlup etmesi veya berabere kalması halinde üst tura çıkabilecek.

Bugün oynanacak olan mücadeleyi kazanmasının ardından Lille ile 5-6 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek.

FENERBAHÇE - LUGANO MAÇI KADROSU

Sarı lacivertlilerin Avrupa kadrosunda yer alan oyuncular şöyle oldu:

Kaleciler: Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin

Defanslar: Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel

Orta sahalar: Mert Hakan Yandaş, Ryan Kent, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz, Rade Krunic, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Allan Saint-Maximin

Forvetler: Edin Dzeko, Dusan Tadic ve Cenk Tosun

Muhtemel 11 arasında ise Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Allan Saint-Maximin ve Edin Dzeko yer aldı.

Mücadele İstanbul'da 20.00'da başlarken hakemi Robert Jones olacak.

3. eleme turunda ilk karşılaşmalar 6-7 Ağustos'ta oynanırken rövanş maçları 13 Ağustos'ta gerçekleşecek.