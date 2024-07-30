Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde tur için sahada! Muhtemel 11...

30 Temmuz 2024 08:45 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 00:27

Fenerbahçe, İsviçre takımı Lugano ile Şampiyonlar Ligi'nde tur mücadelesi verecek. İlk karşılaşmayı deplasmanda Dzeko'nun hattrick'i ve Ferdi Kadıoğlu'nun attığı gol ile 4-3 Fenerbahçe kazanmıştı.

Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, İngiltere Futbol Federasyonu hakemi Robert Jones yönetecek.

TUR'UN FORMÜLÜ

Sarı-lacivertliler, her türlü galibiyet ve beraberlikte adını bir üst tura yazdıracak. Tek farklı mağlubiyet halinde uzatmalara gidecek müsabakada, 2 ve daha farklı yenilgi halinde ise turu Lugano geçecek.

SONRAKİ RAKİP LİLLE OLACAK

Fenerbahçe, İsviçre takımı Lugano'yu eleyerek turnuvanın dışına itmesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fransa'nın Lille takımı ile karşı karşıya gelecek.

Organizasyonda 3. eleme turu ilk maçları, 6-7 Ağustos, rövanşlar ise 13 Ağustos tarihinde oynanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ELEMELERİNDE 36. SINAVINI VERECEK

Sarı-lacivertliler, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonundaki elemelerde yarın 36. maçına çıkacak.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde daha önce oynadığı 35 müsabakada 13 galibiyet alırken, 11'er beraberlik ve mağlubiyet yaşadı. Kanaryalar söz konusu müsabakalarda rakip filelere 52 gol atarken, kendi kalesinde 42 gol gördü.

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA KADROSU

Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun listeye dahil ettiği 23 isim şu şekilde:

Kaleciler: Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin

Defanslar: Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel

Orta sahalar: Mert Hakan Yandaş, Ryan Kent, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz, Rade Krunic, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Allan Saint-Maximin

Forvetler: Edin Dzeko, Dusan Tadic ve Cenk Tosun

Fenerbahçe'nin müsabakaya 24 saat kala 2 oyuncu değiştirme hakkı bulunuyor.

MUHTEMEL 11

Fenerbahçe'nin evinde misafir edeceği İsviçre ekibi Lugano karşısında sahaya çıkması beklenen muhtemel ilk 11'i şöyle:

Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko