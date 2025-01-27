Instagram, DM bölümüne küçük ama kritik bir özellik getirdi: Artık herkes bilecek

27 Ocak 2025 14:17 - Güncelleme : 27 Ocak 2025 14:18

Sosyal medya şirketi Instagram, DM bölümüne çok faydalı bir özellik ekledi. Artık işletme hesaplarıyla yapılan mesajlaşmaları daha kolay ayırt edebilmeniz için sohbetlerde "İşletme Sohbeti" etiketi gözükecek.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Instagram, Direkt Mesajlar (DM) bölümüne küçük ama çok faydalı bir özellik ekledi. İşletme hesaplarına yönelik olan bu özellik sayesinde kullanıcılar, Instagram​'da mesajlaştığı hesabın bir işletmeye ait olup olmadığını daha kolay anlayabilecek.

INSTAGRAM, "İŞLETME SOHBETİ" ETİKETLERİNİ SUNDU

Instagram'ın yeni özelliği, işletme hesaplarıyla yapılan konuşmalara "İşletme Sohbeti" etiketi ekliyor. Kullanıcılar, bir işletme hesabıyla sohbet ettiklerinde ekranın üst kısmında bu etiketi görecek ve söz konusu hesabın bir işletmeye ait olduğunu kolayca fark edecek. Ayrıca bu etiket​, işletme sohbetlerine ilişkin daha fazla bilgi edinilmesini sağlayacak.

Meta, kullanıcıların işletme sohbetlerinde verilerin nasıl kullanıldığıyla ilgili daha fazla bilgi sahibi olabilmesi için detaylı açıklamalar sunuyor. Bu kapsamda, işletmelerle yapılan iletişimde veri güvenliği ve kullanım politikalarına dair bilgiler kullanıcılarla paylaşılacak.

ÖZELLİK HENÜZ DAĞITIM AŞAMASINDA

Instagram'ın bu yeni özelliği kademeli olarak tüm kullanıcılar için aktif hale getiriliyor. Şu an bazı kullanıcılar "İşletme Sohbeti" etiketini görebilirken, diğer kullanıcılar henüz bu yeniliği almamış olabilir. Ancak kısa süre içinde tüm kullanıcılar, bu özelliğe sahip olacak.