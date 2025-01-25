Instagram ve Facebook’tan sansür krizi: Bu kelimeyi  yasakladı

25 Ocak 2025 10:56 - Güncelleme : 25 Ocak 2025 10:57

Instagram ve Facebook, kürtajla ilgili içerikleri sansürlediği iddialarıyla gündemde. Meta, yanlışlıkla kaldırıldığını açıklasa da tepkiler büyüyor. Uzmanlar, bu sansürlerin sağlık hizmetlerine erişimi kısıtladığını savunuyor.

Instagram ve Facebook’ta yaşanan sansür​ iddiaları, kullanıcılar arasında büyük tartışmalara neden oldu. Özellikle "kürtaj" içeriklerinin kaldırıldığına yönelik haberler, sosyal medya dünyasında yankı uyandırdı. Meta​, bazı gönderilerin yanlışlıkla kaldırıldığını kabul etse de tepkiler dinmiyor.

Kürtaj içeriklerine sansür mü uygulanıyor?

Son haftalarda Instagram​ ve Facebook​ kullanıcıları, kürtaj konusuyla ilgili bazı içeriklerin bulanıklaştırıldığını veya tamamen kaldırıldığını fark etti. Bazı hesaplar ise askıya alındı. Meta, bu durumun içerik politikalarındaki bir değişiklikten kaynaklanmadığını savunsa da sansürün zamanlaması, kafa karışıklığı oluşturdu.

Meta, kürtaj haplarıyla ilgili gönderilerin platformdaki ilaç satışı politikalarını ihlal ettiği için kaldırıldığını belirtti. Ancak şirket, bazı içeriklerin yanlışlıkla kaldırıldığını kabul etti ve bunu “aşırı uygulama” olarak tanımladı. Yine de bu açıklama, kullanıcılar arasında endişeleri gidermeye yetmedi.

Uzmanlar ne diyor?

Avukat Lisa Femia, sosyal medya platformlarının üreme sağlığıyla ilgili içerikleri kaldırma konusunda giderek daha agresif davrandığını söyledi. Femia, özellikle ABD Yüksek Mahkemesi’nin Roe v. Wade kararını bozmasının ardından kürtaj haplarıyla ilgili içeriklere yönelik sansürün arttığını belirtti. Bu durumun sağlık hizmetlerine erişimi kısıtladığını ve ciddi bir tehdit oluşturduğunu ifade etti.

Kullanıcılar tepkili

Meta’nın içerik moderasyonu konusundaki bu adımları, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bazı kullanıcılar, şirketin sağlıkla ilgili içeriklerde daha hassas davranması gerektiğini söylerken, diğerleri ise bu tür sansürlerin ifade özgürlüğünü tehdit ettiğini savunuyor.

Meta’nın içerik kaldırma politikaları üzerindeki tartışmaların, sosyal medya platformlarının ifade özgürlüğü ve kullanıcı hakları konusundaki sorumluluklarını yeniden gündeme taşıdığı açık.