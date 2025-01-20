Instagram Edits uygulaması piyasaya çıkıyor! Tarih belli oldu

20 Ocak 2025 11:14 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 11:22

Dünya devi Instagram reels video uzunluğu ve profil ızgarası düzenlemeleri sonrası yeni bir uygulamayı duyurdu. Yeni video oluşturma uygulaması 'Edits'in piyasaya çıkacağı tarih belli oldu. Instagram Başkanı Adam Mosseri, uygulamaya ilişkin açıklama yaptı.

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından olan Instagram son zamanlarda yaptığı güncelleme ve değişikliklerle gündeme geliyor. Instagram’da kare ızgaralar yerini artık dikey profillere bırakıyor ve reels süre sınırı uzatılıyor. Bu değişiklikler bazı kullanıcılar tarafından beğenilirken diğer kullanıcıların da tepkisine neden oluyor.

YENİ VİDEO OLUŞTURMA UYGULAMASI GELİYOR

Meta çatısı altındaki sosyal medya platformu Instagram​, yeni video oluşturma uygulaması "Edits'i" duyurdu. Çinli çatı şirketi ByteDance bünyesindeki sosyal paylaşım uygulaması TikTok ile mobil video düzenleme uygulaması CapCut'ın ABD'de karşılaştığı yasal mücadeleler sürerken, Instagram Başkanı Adam Mosseri​, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı videoda, geliştirilen yeni uygulamayı tanıttı.

INSTAGRAM BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Mosseri, paylaşımında, "Şu anda dünyada pek çok şey oluyor ama ne olursa olsun, sadece Instagram değil, tüm platformlar için video hazırlayan sizlere en ilgi çekici araçları oluşturmanın görevimiz olduğunu düşünüyoruz'' ifadelerini kullandı.

Mosseri, Edits'in sadece bir video düzenleme aracı olmadığını vurguladı. Mosseri, halihazırda sadece ücretsiz ön siparişle indirilebilen Edits'in şubatta piyasaya sürülmesinin planlandığını kaydetti.

App Store'da ise uygulamanın kullanıma sunulma tarihi 13 Mart olarak belirtiliyor.