Instagram yeni güncellemesiyle tepkilerin odağı oldu! Şirketten tartışmalara cevap

19 Ocak 2025 14:13 - Güncelleme : 19 Ocak 2025 14:25

Milyonlarca insanın kullandığı Instagram, uzun zamandır kullandığı profil formatını değiştirdi. Sosyal medya kullanıcıları değişikliği fark ederek tepki gösterdi. Şirketten değişikliğe dair açıklama geldi.

Sosyal medya devi Instagram önemli değişiklikleriyle gündeme geldi. Kullanıcılar profil düzeninde bir farklılığa dikkat çekti. Artık kare ızgaralar yerini dikey profillere bırakıyor. Instagram’ın bu radikal güncellemesinin arka planı merak ediliyor.

Instagram, Ağustos 2024'te belirli kullanıcılar üzerinde dikdörtgen ızgarayı test etmeye başlamıştı. Ancak, bu değişikliğin temelleri çok daha önce atıldı. Üç yıl önce X platformunda haberi duyuran Alessandro Paluzzi’ye göre, bu yenilik 2022’den beri gündemdeydi.

INSTAGRAM BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Instagram Başkanı Adam Mosseri, değişikliğe ilişkin "Kare, Instagram’a sadece kare fotoğraflar yükleyebildiğimiz günlerden kalma bir özellikti. Bugün Instagram’a yüklenenlerin büyük çoğunluğu dikey. Bunları kare olarak kırpmak oldukça zorlayıcı" dedi.

Değişikliğin ilk aşamada can sıkıcı olabileceğini kabul eden Instagram patronu, bunun uzun vadede daha iyi olacağını belirtti.

KULLANICILARDAN TEPKİ

Instagram’ın bu güncellemesi, sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki çekti. Birçok kullanıcı, yeni düzenlemeye alışmaya çalışırken dijital grafik tasarımcısı olan bir kullanıcı "Dijital grafik tasarımcısı olarak, ızgara yönelimini bozan Instagram güncellemesi kadar rahatsız olduğum bir şey olmamıştı. Yıllarımı, Instagram için mükemmel şekilde sığacak 1080×1080 grafikler yapmaya harcadım" şeklinde bir paylaşımda bulundu.

Ayrıca takipçi ve takip edilen sayılarının gösterildiği bölüm de biraz daha sola dayalı yerleştirildi.