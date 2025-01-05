Instagram görüldü (okundu) bilgisi kapatma yöntemleri: Adım adım rehber

05 Ocak 2025 15:20 - Güncelleme : 05 Ocak 2025 15:21

Instagram uygulamasında okundu (görüldü) bilgisini kapatma yöntemleri sayesinde mesajları okuduğunuzda karşı tarafa bilgi gitmesini engelleyebilirsiniz. Bu özellik, hem belirli kişiler hem de tüm sohbetler için kolayca devre dışı bırakılabilir. İşte Instagram DM görüldü kapatma yöntemleri.

Her mesajlaşma platformunda olduğu gibi Instagram​, okundu bilgisi gösterme özelliğine sahip. Sohbet baloncuğunun hemen altında yer alan "Görüldü (Seen)" ibaresi sayesinde, size mesaj gönderen bir kişi, mesajını ne zaman gördüğünüzü biliyor. Aynı şekilde siz de onun mesajınızı ne zaman gördüğünü anlayabiliyorsunuz.

Bu özellik, iletişimi kolaylaştırmak için tasarlanmış olsa da çoğu zaman kullanıcıların gizliliğini ihlal ettiği de su götürmez bir gerçek. Zira konuştuğunuz kişinin mesajını görmüş olabilirsiniz ancak bir anlık dalgınlıkla cevap vermeyi unutabilirsiniz. Bu gibi durumlarda kullanıcılar arasında "Neden görüldü atıp mesajıma cevap vermiyorsun?" gibi trip cümlelerinin havada uçuğu tartışmalar yaşanabilir.

Instagram, okundu (görüldü bilgisi) kapatma seçeneği sunarak bu konuda size yardımcı oluyor. Instagram DM bölümünde okundu bilgisini kapatmak, görüldü atmadan mesaja bakma imkanı sağlıyor. Peki bu özellik nasıl kullanılır? Adım adım anlattık.

INSTAGRAM OKUNDU BİLGİSİ KAPATMA ADIMLARI

Instagram görüldü kapatma yöntemi, mesajları okuduğunuzda karşı tarafa "görüldü" bilgisinin gönderilmesini engellemenizi sağlar. Hem kişisel gizliliği korumak isteyen hem de o an mesajlara yanıt vermek istemeyenler için oldukça kullanışlı olan bu özelliği devre dışı bırakmak ise çok basit.

İşte adım adım Instagram okundu bilgisi kapatma:

Öncelikle okundu bilgisini kapatmak istediğiniz mesajlaşmaya girin.

Daha sonra üst kısımda kullanıcının adına dokunun.

Açılan ekrandaki "Gizlilik ve emniyet​" seçeneğine tıklayın.

seçeneğine tıklayın. Karşınıza gelen sayfada "Okundu bilgisi" seçeneğini kapatın.

TÜM SOHBETLER İÇİN NASIL KAPATILIR?

Bu adımları uyguladıktan sonra, seçtiğiniz kişiyle mesajlaşırken okundu bilgisi devre dışı kalacaktır. Öte yandan herkes için tek tek uğraşmak yerine Instagram görüldü kapatma işlemini tüm sohbetlere uygulamanız da mümkün. Bunun için de aşağıdaki adımları takip etmeniz yeterli:

Instagram’ı açın ve profil ayarlarına girin. Sağ üstte üç çizgiye dokunun. "Başkalarının seninle etkileşimleri" bölümünde yer alan "Mesajlar ve hikaye yanıtları" kısmına dokunun. "Okundu bilgisi" seçeneğini kapatın.

Yukarıdaki adımlar tüm sohbetler için Instagram'da görüldüyü kapatacaktır. Tüm işlemler bu kadar.