Instagram her şeyi değiştiriyor! Hikayeler artık bambaşka yerde olacak

Instagram kullanıcı deneyimini kökten değiştirecek yeni bir arayüz düzeni üzerinde çalışıyor. Sosyal medya dünyasının güvenilir sızıntı kaynaklarından Alessandro Paluzzi'nin paylaştığı bilgilere göre, Instagram Hikayeleri çok yakında Reels sekmesinin en üstüne taşınabilir.

Her geçen gün kullanıcı alışkanlıklarına göre evrim geçiren Instagram platformda büyük bir değişikliğe daha hazırlanıyor. Uygulamaya gelecek özellikleri önceden açığa çıkarmasıyla tanınan sosyal medya geliştiricisi Alessandro Paluzzi, Instagram'ın arayüzünde radikal bir yenilik üzerinde çalıştığını duyurdu.

HİKAYELER REELS SEKMESİNE TAŞINIYOR

Paluzzi'nin X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden paylaştığı bilgilere göre, Instagram Hikayeleri (Stories) çok yakında Reels sekmesinin en üstüne taşınacak. Yani mevcut sistemde olduğu gibi takip ettiğiniz kişilerin hikayelerini doğrudan ana sayfada değil de Reels sekmesine girdiğinizde görebileceksiniz.

Şu anda sadece sınırlı sayıda beta kullanıcısının test ettiği yeni yerleşim düzeni, kullanıma sunulursa Instagram deneyiminde önemli bir kırılmaya yol açabilir. Özellikle genç kullanıcıların yoğun olarak vakit geçirdiği Reels bölümüne hikayelerin entegre edilmesi, içerik üreticileri ve markalar için de yepyeni stratejiler doğurabilir.

Söz konusu değişikliğin genel kullanıma ne zaman sunulacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Instagram cephesinden de konuyla ilgili sessizlik sürüyor.