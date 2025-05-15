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Teknoloji
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Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Instagram her şeyi değiştiriyor! Hikayeler artık bambaşka yerde olacak

Instagram kullanıcı deneyimini kökten değiştirecek yeni bir arayüz düzeni üzerinde çalışıyor. Sosyal medya dünyasının güvenilir sızıntı kaynaklarından Alessandro Paluzzi'nin paylaştığı bilgilere göre, Instagram Hikayeleri çok yakında Reels sekmesinin en üstüne taşınabilir.

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KAYNAK:
Ömer Faruk Dogan
|
GİRİŞ:
15.05.2025
saat ikonu 13:50
|
GÜNCELLEME:
15.05.2025
saat ikonu 13:50

Her geçen gün kullanıcı alışkanlıklarına göre evrim geçiren Instagram platformda büyük bir değişikliğe daha hazırlanıyor. Uygulamaya gelecek özellikleri önceden açığa çıkarmasıyla tanınan sosyal medya geliştiricisi Alessandro Paluzzi, Instagram'ın arayüzünde radikal bir yenilik üzerinde çalıştığını duyurdu.

HİKAYELER REELS SEKMESİNE TAŞINIYOR

Paluzzi'nin X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden paylaştığı bilgilere göre, Instagram Hikayeleri (Stories) çok yakında Reels sekmesinin en üstüne taşınacak. Yani mevcut sistemde olduğu gibi takip ettiğiniz kişilerin hikayelerini doğrudan ana sayfada değil de Reels sekmesine girdiğinizde görebileceksiniz.

Instagram her şeyi değiştiriyor! Hikayeler artık bambaşka yerde olacak

Şu anda sadece sınırlı sayıda beta kullanıcısının test ettiği yeni yerleşim düzeni, kullanıma sunulursa Instagram deneyiminde önemli bir kırılmaya yol açabilir. Özellikle genç kullanıcıların yoğun olarak vakit geçirdiği Reels bölümüne hikayelerin entegre edilmesi, içerik üreticileri ve markalar için de yepyeni stratejiler doğurabilir.

Söz konusu değişikliğin genel kullanıma ne zaman sunulacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Instagram cephesinden de konuyla ilgili sessizlik sürüyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

Instagram Reels nedir?
Instagram Reels, kullanıcıların kısa, dikey videolar oluşturup paylaşabildiği bir içerik formatıdır. TikTok'a benzer şekilde, Reels, müzik, ses efektleri, filtreler, metin ve geçiş gibi düzenleme araçlarıyla zenginleştirilmiş videolar üretmeye olanak tanır.
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#Teknoloji
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