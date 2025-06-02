Instagram iPad uygulaması sonunda çıkıyor: İşte beklenen haber

Meta, yıllardır iPad kullanıcılarının beklediği Instagram hamlesini sonunda yapıyor. Teknoloji yazarı Mark Gurman'ın da doğruladığı bilgilere göre, Meta şu anda iPad için özel olarak geliştirilen Instagram uygulamasını içeride aktif biçimde test ediyor.

Meta, iPad kullanıcılarının yıllardır dile getirdiği bir talebi nihayet karşılamaya hazırlanıyor. Bloomberg'in haberine göre, şirketin uzun süredir beklenen Instagram iPad uygulaması üzerinde aktif olarak çalıştığı ortaya çıktı.

Meta çalışanlarının şu anda iPad'e özel Instagram uygulamasını şirket içinde test ettiği belirtildi. Eğer teknik ya da operasyonel bir aksaklık yaşanmazsa, uygulamanın 2025 yılı içinde kullanıma sunulması bekleniyor.

Meta'nın iPad'e yönelik uygulama stratejisi uzun yıllardır sınırlıydı. Şirket yalnızca 2011 yılında Facebook'un iPad uygulamasını yayınlamış, ancak diğer popüler servislerini tablet kullanıcıları için optimize etmekten kaçınmıştı.

Fakat bu yaklaşım son dönemde değişmeye başladı. Geçtiğimiz hafta Meta, iPad için özel olarak geliştirilmiş bir WhatsApp uygulamasını kullanıma sundu. Şimdi ise sırada Instagram var.

INSTAGRAM IPAD SÜRÜMÜ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Henüz resmi bir tanıtım yapılmış olmasa da, Instagram'ın büyük ekranlı iPad deneyimine uygun bir arayüzle sunulması bekleniyor.

Öte yandan Meta'nın yeni sosyal medya platformu Threads'in iPad sürümüne dair herhangi bir plan ya da açıklama bulunmuyor. Şirketin bu konuda nasıl bir yol izleyeceği merakla bekleniyor.