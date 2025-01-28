Instagram mesajlarınızı başkaları okuyor olabilir! Hemen bu ayarları kontrol edin

28 Ocak 2025 10:19 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 10:21

Instagram mesajlarınızı hiç tanımadığınız, varlığından bile haberdar olmadığınız insanlar okuyor olabilir. Bunun önüne geçmek için hesabınıza giriş yapılan cihazları düzenli olarak kontrol etmeli ve tanımadığınız cihazlardan çıkış yapmalısınız. Instagram mesajlarınızı korumak için ne yapmanız gerektiğini açıkladık.

Instagram, DM bölümüne küçük ama kritik bir özellik getirdi: Artık herkes bilecek

Instagram, DM bölümüne küçük ama kritik bir özellik getirdi: Artık herkes bilecek

Instagram hesabınızdaki özel mesajları, ruhunuz bile duymadan başkalarının okuma ihtimali olduğunu biliyor muydunuz? Eğer cevabınız “hayır” ise ve kişisel verilerinizin hiç tanımadığınız kişilerin eline geçmesine yol açabilecek bu durum karşısında ne gibi önlemler alabileceğinizi bilmiyorsanız, hiç panik yapmayın.

Sosyal medya platformu Instagram, kullanıcılarına hesaplarının kontrolünü ellerinde tutma ve güvence altına alma konusunda güçlü araçlar sunuyor. Bu bağlamda sizler de birkaç basit adımla kimlerin hesabınıza girdiğini ve mesajlarınızı okuduğunu öğrenebilir ve kontrolü tamamen ele alabilirsiniz.

INSTAGRAM GİRİŞ YAPILAN CİHAZLARI KONTROL ETME

Instagram giriş yapılan cihazları kontrol etme yöntemi, hesabınıza sizin telefonunuz, tabletiniz veya bilgisayarınız dışında hangi konumlardan / cihazlardan giriş yapıldığını öğrenmenizi sağlar. Bu doğrultuda profilinizin açık olduğu yerleri görerek, tek tuşla çıkış yapabilir ve böylelikle güvende kalmış olursunuz. Bunun için aşağıdaki adımları uygulayın:

Mobil cihaz (iPhone, iPad veya Android) üzerinden:

Instagram uygulamasını açın ve sağ alt köşedeki profil simgesine dokunun. Profil sayfanızın sağ üst köşesinde bulunan üç çizgi simgesine dokunun. Açılan menüden "Hesaplar Merkezi" seçeneğine dokunun. "Şifre ve güvenlik" bölümüne girin. "Giriş yaptığın yerler" seçeneğine dokunun. Buradan hesabınızın giriş yaptığı cihazları ve konumları görebilirsiniz.

Bilgisayar (Web) üzerinden:

Instagram’ın web sitesine giriş yapın. Profilinize gidin ve "Hesaplar Merkezi" sekmesini açın. "Şifre ve Güvenlik" bölümüne tıklayın. "Giriş yaptığın yerler" sekmesinden giriş aktivitelerinizi kontrol edin.

HESABINIZI GÜVENE ALIN

Giriş yapılan cihazlar arasında tanımadığınız bir cihaz veya konum görüyorsanız, bu hesabınızın başkası tarafından kullanıldığını gösterebilir. Böyle bir durumda şu adımları izleyin:

Oturumu kapatın: Şüpheli cihazın oturumunu kapatmak için üzerine tıklayın ve "Çıkış Yap" seçeneğini seçin.

Şüpheli cihazın oturumunu kapatmak için üzerine tıklayın ve "Çıkış Yap" seçeneğini seçin. Şifrenizi değiştirin: Şüpheli girişlerden sonra mutlaka şifrenizi değiştirin. Güçlü bir şifre oluşturduğunuzdan emin olun.

Şüpheli girişlerden sonra mutlaka şifrenizi değiştirin. Güçlü bir şifre oluşturduğunuzdan emin olun. İki faktörlü kimlik doğrulamayı etkinleştirin: Hesabınızı ek bir güvenlik katmanıyla korumak için iki faktörlü kimlik doğrulamayı etkinleştirin.

Eğer birisi Instagram hesabınıza girmişse, bu yöntemleri uyguladıktan sonra onun cihazından otomatik olarak çıkış yapılır. Böylelikle hesabınızı korumaya almış olursunuz.