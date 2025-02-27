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Teknoloji
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Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Instagram Reels ayrı bir uygulama olarak piyasaya çıkıyor

TikTok'un ABD'deki geleceği belirsizliğini korurken Instagram büyük bir adım atmaya hazırlanıyor. Sosyal platform devi Meta, Reels bölümünü bağımsız bir uygulama olarak sunmayı planlıyor. Peki Instagram'ın bu hamlesi sosyal medya dünyasını nasıl etkileyecek? TikTok'un geleceği ne olacak? İşte detaylar.

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KAYNAK:
The Information
|
GİRİŞ:
27.02.2025
saat ikonu 14:28
|
GÜNCELLEME:
27.02.2025
saat ikonu 14:28

Sosyal medya devleri arasındaki rekabet giderek kızışıyor. ABD'de TikTok yasağı ihtimali gündemdeyken, Instagram Reels için bağımsız bir uygulama hazırlığı yapıyor. Meta CEO'su Mark Zuckerberg'in uzun zamandır TikTok'a alternatif üretmek istediği bilinirken, Instagram Başkanı Adam Mosseri'nin bu hafta ekibine yeni planlarını açıkladığı iddia edildi.

Instagram

REELS UYGULAMASI, TIKTOK'UN BOŞLUĞUNU DOLDURABİLİR

Teknoloji dünyasına yönelik haberleriyle bilinen The Information, konu hakkında bilgi sahibi olan bir kaynağa dayandırdığı haberinde Mosseri'nin Instagram çalışanlarına Reels'in ayrı bir uygulama olarak piyasaya sürülebileceğini söylediğini aktardı. Instagram, ABD'de 170 milyon kullanıcısı bulunan TikTok'un yasaklanması halinde oluşacak boşluğu bu uygulama ile doldurmayı hedefliyor.

ABD Başkanı Joe Biden, TikTok'un ABD'deki faaliyetlerini durdurabilecek bir yasa imzalamıştı. Bu yasa kapsamında TikTok'un sahibi olan Çin merkezli ByteDance ya platformu satmak zorunda kalacak ya da tamamen yasaklanacak. Çiçeği burnunda Başkan Donald Trump ise göreve gelir gelmez bu yasayı uygulaması için ByteDance'ye 75 gün ek süre vermişti.

Biden yönetimi, TikTok'un güvenlik endişeleri taşıdığı gerekçesiyle Çin hükümeti tarafından veri toplamak ve siyasi manipülasyon yapmak için kullanılabileceğini öne sürmüştü. Yasak karşıtları ise platformu açık tutma gerekçesi olarak ifade özgürlüğünü göstermişti.

Instagram Reels

META, TIKTOK'A RAKİP OLMAYI 2018'DE DENEDİ

Meta, 2018'de TikTok’a rakip olarak Lasso adında bir uygulama çıkarmış ancak yeterince ilgi görmeyince kapatmıştı. Ancak bu kez Instagram'ın gücünü arkasına alarak Reels bağımsız uygulama olarak sunulursa, şirketin TikTok karşısında daha fazla şansı olabileceği üzerinde duruluyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

Instagram Reels süresi ne kadar?
Instagram Reels süresi şu anda 3 dakika. Kullanıcılar 3 dakikalık videoları paylaşabiliyorlar.
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#Teknoloji
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