Meta'dan Instagram Reels hatası için açıklama: Şiddet içerikli videolar öne çıkarılmıştı

Meta kullanıcıları, son günlerde Instagram Reels öneri sistemi üzerinden şiddet içerikli ve rahatsız edici videoların öne çıkarıldığını fark etti. Hassas içerik filtresi açık olmasına rağmen bu gönderilerin önerilmesi büyük tepki topladı. Meta yaşanan Instagram algoritma hatası için özür diledi ve sorunun giderildiğini duyurdu.

Meta, kullanıcılarının Instagram Reels hatası nedeniyle şiddet içerikli ve rahatsız edici videolarla karşılaştığını kabul etti. Şirket normal şartlarda hassas içerik filtresi ile korunması gereken gönderilerin, Instagram Reels öneri sistemi tarafından yanlışlıkla öne çıkarıldığını ve bu hatanın düzeltildiğini duyurdu.

INSTAGRAM ALGORİTMA HATASI, HASSAS İÇERİKLERİN ARTMASINA YOL AÇTI

Son günlerde sosyal medyada birçok kullanıcı, Instagram uygulamasında şiddet içerikli videolara maruz kaldıklarını belirterek Meta'ya tepki gösterdi. "Hassas İçerik Kontrolü" ayarını en yüksek seviyeye getirmiş olmalarına rağmen, şiddet içeren ve rahatsız edici gönderilerin kendilerine önerildiğini belirttiler.

Meta sözcüsü, CNBC'ye yaptığı açıklamada, "Bazı kullanıcıların Instagram Reels akışında önerilmemesi gereken içerikleri görmesine neden olan bir hatayı düzelttik. Bu hata için özür dileriz" ifadelerini kullandı.

META HANGİ İÇERİKLERİ YASAKLIYOR?

Meta'nın politikasına göre, şirket kullanıcıları rahatsız edici görüntülerden korumak için çalışıyor ve özellikle şiddet içeren içerikleri kaldırıyor. Yasaklanan içerikler arasında "parçalanma, görünür iç organlar veya yanmış vücutları tasvir eden" videoların yanı sıra "insanların ve hayvanların acı çektiğini gösteren görüntülere yönelik sadist ifadeler" barındıran paylaşımlar da yer alıyor.

Ancak Meta, insan hakları ihlalleri, silahlı çatışmalar veya terör eylemleri gibi önemli konular hakkında farkındalık oluşturmaya yardımcı olması amacıyla bazı hassas içeriklere izin verildiğini belirtiyor. Bu tür içerikler uyarı etiketleri gibi sınırlamalarla sunulabiliyor.