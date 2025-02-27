Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Meta'dan Instagram Reels hatası için açıklama: Şiddet içerikli videolar öne çıkarılmıştı

Meta kullanıcıları, son günlerde Instagram Reels öneri sistemi üzerinden şiddet içerikli ve rahatsız edici videoların öne çıkarıldığını fark etti. Hassas içerik filtresi açık olmasına rağmen bu gönderilerin önerilmesi büyük tepki topladı. Meta yaşanan Instagram algoritma hatası için özür diledi ve sorunun giderildiğini duyurdu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
CNBC
|
GİRİŞ:
27.02.2025
saat ikonu 11:25
|
GÜNCELLEME:
27.02.2025
saat ikonu 11:29

Meta, kullanıcılarının Instagram Reels hatası nedeniyle şiddet içerikli ve rahatsız edici videolarla karşılaştığını kabul etti. Şirket normal şartlarda hassas içerik filtresi ile korunması gereken gönderilerin, Instagram Reels öneri sistemi tarafından yanlışlıkla öne çıkarıldığını ve bu hatanın düzeltildiğini duyurdu.

INSTAGRAM ALGORİTMA HATASI, HASSAS İÇERİKLERİN ARTMASINA YOL AÇTI

Son günlerde sosyal medyada birçok kullanıcı, Instagram uygulamasında şiddet içerikli videolara maruz kaldıklarını belirterek Meta'ya tepki gösterdi. "Hassas İçerik Kontrolü" ayarını en yüksek seviyeye getirmiş olmalarına rağmen, şiddet içeren ve rahatsız edici gönderilerin kendilerine önerildiğini belirttiler.

Meta sözcüsü, CNBC'ye yaptığı açıklamada, "Bazı kullanıcıların Instagram Reels akışında önerilmemesi gereken içerikleri görmesine neden olan bir hatayı düzelttik. Bu hata için özür dileriz" ifadelerini kullandı.

META HANGİ İÇERİKLERİ YASAKLIYOR?

Meta'nın politikasına göre, şirket kullanıcıları rahatsız edici görüntülerden korumak için çalışıyor ve özellikle şiddet içeren içerikleri kaldırıyor. Yasaklanan içerikler arasında "parçalanma, görünür iç organlar veya yanmış vücutları tasvir eden" videoların yanı sıra "insanların ve hayvanların acı çektiğini gösteren görüntülere yönelik sadist ifadeler" barındıran paylaşımlar da yer alıyor.

Ancak Meta, insan hakları ihlalleri, silahlı çatışmalar veya terör eylemleri gibi önemli konular hakkında farkındalık oluşturmaya yardımcı olması amacıyla bazı hassas içeriklere izin verildiğini belirtiyor. Bu tür içerikler uyarı etiketleri gibi sınırlamalarla sunulabiliyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Instagram, '99 dilde çeviri özelliği' getirdi: DM (Doğrudan Mesajlar) için yeni dönem
Dip boyasının fiyatını öğrenen arkadaşlar öyle bir şey yaptı ki! Sosyal medyada gündem oldu

Sıkça Sorulan Sorular

Instagram Reels, neden şiddet içerikli videoları önerdi?
Instagram’ın öneri sistemi, normalde şiddet ve hassas içerikleri filtreleyen bir algoritmaya sahip. Ancak son yaşanan algoritma hatası, bu filtreleme sisteminin düzgün çalışmamasına ve bazı kullanıcıların Instagram Reels'te şiddet içerikli videolar görmesine neden oldu.
Instagram çöktü mü?
26 Şubat 2025 tarihinde Instagram hatası bazı kullanıcılar tarafından paylaşıldı. Yabancı ve yerli hesaplardan kullanıcılar akış yenileyemediklerini ve reels paylaşamama sorunları yaşadıklarını dile getirdi.
ETİKETLER
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.