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Teknoloji
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Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Instagram Reels download özelliği geliyor! Tek tuşla video indirilebilecek

Instagram Reels download (indir) özelliği sonunda mobil kullanıcılar için aktif edildi. TikTok'un yıllardır sunduğu özellik artık Instagram Reels videoları için de geçerli olacak. Peki Reels videoları nasıl indirilir ve hangi sınırlamalar var? İşte ayrıntılar.

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KAYNAK:
Ömer Faruk Dogan
|
GİRİŞ:
24.04.2025
saat ikonu 10:23
|
GÜNCELLEME:
24.04.2025
saat ikonu 10:23

Instagram, özellikle genç kullanıcıların favorisi olan Reels video formatı için önemli bir yeniliğe imza attı. Instagram CEO'su Adam Mosseri, yaptığı açıklamayla Instagram Reels download özelliğinin mobil cihazlar için kullanıma sunulduğunu duyurdu. Şimdilik sadece ABD'deki kullanıcılar için aktif olsa da, kısa süre içinde dünya genelinde yaygınlaşması bekleniyor.

INSTAGRAM REELS VİDEOLARI NASIL İNDİRİLİR?

Instagram Reels indirmek için yapmanız gerekenler oldukça basit:

  • Mobil uygulamadan bir Reels videosuna girin.
  • Paylaş (Share) simgesine dokunun.
  • Açılan menüden "İndir (Download)" seçeneğine tıklayın.
Instagram Reels download özelliği geliyor! Tek tuşla video indirilebilecek

İndirilen video doğrudan telefonunuzun galerisine kaydedilecek. Belirtmek gerekiyor ki; bu özellik yalnızca herkese açık hesaplar tarafından paylaşılan Reels videoları için geçerli. Ayrıca içerik sahipleri isterlerse indirme seçeneğini devre dışı bırakabiliyor.

İNDİRİLEN VİDEOLARA FİLİGRAN EKLENECEK

Tıpkı TikTok'ta olduğu gibi, Instagram da indirilen Reels videolarına bir filigran ekliyor. Bu filigran, Instagram logosu ile birlikte içeriği paylaşan hesabın kullanıcı adını içeriyor. Böylece videoyu Instagram dışındaki bir mecrada gören bir kullanıcı, içeriğin kim tarafından paylaşıldığını anlayabiliyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

instagram reels video indirme nasıl yapılır?
Yeni gelen bu özellikle birlikte Reels videolarını doğrudan Instagram uygulaması içinden indirebilirsiniz. Ek bir uygulamaya gerek yok.
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