Instagram tasarımını kökten değiştirdi! Artık profil sayfaları böyle görünecek

18 Ocak 2025 09:58 - Güncelleme : 18 Ocak 2025 10:35

Meta, Instagram uygulamasında büyük bir yenilik yaptı. Profil sayfalarındaki içeriklerin sergilendiği ızgara düzeninde kare kutular yerine dikdörtgen kutular kullanmaya başladı. Bu değişikliğin uygulanma sebebini ise Instagram CEO'su Adam Mosseri açıkladı.

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Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Instagram, 2024 Ağustos ayında, profil ızgaralarında kare yerine dikdörtgen kutuları kullanmayı test ediyordu. Instagram​ CEO'su Adam Mosseri​, açıklamasında "Günümüzde, platformda yapılan paylaşımların çoğunluğu dikey. Kareler, Instagram'a yalnızca kare fotoğraf yükleyebildiğiniz günlerden kalma ve biz bu sınırlamayı 2015'te kaldırdık" demişti.

DİKDÖRTGEN KUTULAR KULLANIMA SUNULDU

Instagram, kullanıcıların profil sayfalarındaki içeriklerin sergilendiği ızgara düzeninde kare kutular yerine dikdörtgen kutular kullanmaya başladı. Instagram kullanıcılarının X'te yaptığı paylaşımlara göre, bu güncelleme bugün itibarıyla geniş çapta kullanıma sunuldu ve milyonlarca profilin görünümünü etkiledi.

YENİ FORMAT, DİKEY İÇERİKLERE UYUM SAĞLIYOR

Instagram, son yıllarda platformdaki içerik paylaşım trendlerini göz önünde bulundurarak bu kararı aldı. Kullanıcılar artık ağırlıklı olarak dikey formatta fotoğraf ve video paylaşmayı tercih ediyor. Hikayeler, Reels ve genel gönderilerde dikey formatın popülaritesi, bu yeni düzenin temel nedeni olarak gösteriliyor.

Öte yandan yeni ızgara düzeni, kullanıcılar arasında çeşitli tepkilere yol açtı. Bazı kullanıcılar, bu değişikliği olumlu karşılayarak dikey formatın daha estetik bir görünüm sunduğunu savunurken birçok kullanıcı, kare kutular üzerine kurulu mevcut düzenlerinin bozulmasından şikayetçi. Mosseri, ağustos ayındaki açıklamasında "Dikey yüklenen içerikleri kare olarak kırpmak oldukça acımasız" demişti.