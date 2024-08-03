Instagram yoksa onlar var: Instagram'a alternatif sosyal medya uygulamaları

03 Ağustos 2024 11:26 - Güncelleme : 03 Ağustos 2024 11:28

BTK erişim engeli getirdi kullanıcılar çıldırdı! Herkes ‘İnstagram’a nasıl girilir?’ diye araştırıyor

BTK erişim engeli getirdi kullanıcılar çıldırdı! Herkes ‘İnstagram’a nasıl girilir?’ diye araştırıyor

Türkiye'de sosyal medya kullanıcılarını yakından ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Popüler fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram'a erişim engeli getirildi. Bu durum da milyonlarca kullanıcının iletişim ve paylaşım ihtiyaçlarını karşılayacak alternatif platformlara yönelmesine neden oldu.

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN KAPATILDI?

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran'ın başkenti Tahran'da kaldığı konutta İsrail'in suikastı sonucu hayatını kaybetti. Kullanıcılar da Haniye için taziye mesajları yayınladı fakat bu mesajlar, Meta tarafından Instagram'da ve Facebook'ta sansürlendi.

Bu olayın üzerinden 24 saat geçmeden Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Instagram'a erişimi engelledi. Engellenme kararı BTK'nın "Site Sorgulama" sayfasında duyurulmadan önce kullanıcılar, instagram çöktü mü neden açılmıyor diye araştırmışlardı.

BTK, Instagram'ın erişime engellenmesi kararıyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: "instagram.com, 02/08/2024 tarihli ve 490.05.01.2024.-608903 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla erişime engellenmiştir."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise "Ülkemizin koyduğu kurallar var. Ülkemizin değerleri, hassasiyetleri var. Uyarılarımıza rağmen katalog suçlarını dikkate almadılar. Erişim engeli getirdik. Kanunlarımıza uyduklarında erişim yasağı kalkar." dedi.

INSTAGRAM ALTERNATİFİ SOSYAL MEDYA UYGULAMALARI

Instagram'a getirilen erişim engeli, kullanıcılar arasında büyük bir şaşkınlık ve tepkiyle karşılandı. Birçok kişi, günlük alışkanlıklarının bir parçası haline gelen bu platformun ani kapanışıyla adeta sudan çıkmış balığa döndü.

Özellikle sosyal medya kullanıcıları, vakitlerinin büyük bir kısmını Instagram'da geçirdikleri için alternatif çözümler aramaya başladı. Peki Instagram alternatifi sosyal medya platformları neler? İşte yerli ve yabancı uygulamalar.

YAAY!

Türkiye'de milyonlarca insanın en az bir sosyal medya hesabı bulunuyor. Dünyanın dört bir yanında sosyal medya girişimleri olsa da ülkemizde de sosyal ağ girişimleri yer almakta. İşte bunlardan bir tanesi de yerli sosyal medya platformu Yaay!.

Yaay!, tıpkı Instagram gibi kullanıcıların içerik paylaşabileceği, duygu ve düşüncelerini aktarabileceği, paylaşımları beğenip yorum yazabileceği bir sosyal medya platformudur. Yaay! hem App Store hem de Google Play Store üzerinden Android ve iPhone telefonlara indirilebiliyor.

TOUCHAPP

Instagram alternatifi bir diğer yerli sosyal medya platformu Touchapp olarak öne çıkıyor.

TechInside sitesinin haberine göre Filistinli iki kardeş tarafından Türkiye’de kurulan sosyal medya uygulaması, Touchapp kurucu ortağı İslam Faisal'ın açıklamasına göre Antalya'nın Alanya ilçesindeki genel merkezinde faaliyet gösteriyor.

Kullanıcılara kişiselleştirilmiş bir sosyal medya deneyimi sunmayı vaat eden Touchapp, dün sabah saatlerinde erişim engeli getirilen Instagram'ın açılıp açılmayacağı merak edilirken sosyal medya kullanıcıları arasında hızla yükselişe geçti.

BEREAL

BeReal, kullanıcıların günlük yaşamlarının daha gerçekçi ve dürüst bir şekilde paylaşmalarını teşvik eden bir sosyal medya uygulaması olarak karşımızda duruyor.

2020 yılında Alexis Barreyat ve Kévin Perreau tarafından Fransa'da geliştirilen BeReal, Instagram ve Facebook gibi sosyal medya platformlarının aksine kullanıcıların sahte veya aşırı filtrelenmiş içerikler yerine, anlık ve otantik paylaşımlar yapmalarını hedefliyor.

Kullanıcıların sosyal medya üzerinde daha doğal ve gerçekçi içerikler paylaşmalarını amaçlayan BeReal, hem iOS hem de Android platformlarında kullanılabiliyor.

Bunlara ek olarak, Instagram alternatifi olarak değerlendirilebilecek sosyal medya uygulamaları arasında şu isimler öne çıkıyor:

- TikTok

- Facebook

- WeChat

- Snapchat

- Pinterest

- VSCO

- Vero

- EyeEm

- Tumblr

- Bluesky

- Flickr

INSTAGRAM NE ZAMAN AÇILACAK?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram erişim engeli ile ilgili açıklama yaptı. "Instagram ne zaman düzelir?" diye soranlar için Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Uyarılarımıza rağmen dikkate almadıkları katalog suçları dediğimiz çerçevemiz var. Uyardık ancak gerekli karşılığı alamadığımız için erişim engeli getirdik. Gereklilikleri yerine getirdiklerinde biz de yasağı kaldırmış olacağız. Biz hukuk ülkesiyiz. Mutlaka bunu takip ediyoruz. Birçok söylediğimizi yerine getirdiklerini söyleyebilirim ama bazen olmadığı oluyor. Gerekli müdahaleleri yapmak zorunda kalıyoruz.

Net bir şekilde hassasiyetlerimiz belli, eksiklikler belli. Eksiklikler giderildiğinde engeli kaldırmış olacağız. Burası kanunları olan bir ülke, herkesin buna uymasını istiyoruz net olarak."