Instagram’a ‘beğenmeme’ butonu geliyor

Instagram, yorumlarda yeni bir beğenmeme butonunu test etmeye başladı. Bu özellik, gönderi ve Reels yorumlarında kullanılacak ve yorum kalitesini artırmayı amaçlıyor.

Instagram Başkanı Adam Mosseri, butonun beğenmeme sayısını herkese açık olarak göstermeyeceğini, ancak yorumların sıralamasını etkileyeceğini belirtti. Bu sistem, Reddit'teki olumsuz oylama işlevine benzer bir yapıda olacak.

INSTAGRAM'DA DAHA DOSTHANE ORTAM

Mosseri'ye göre bu yeni buton, kullanıcıların rahatsız edici buldukları yorumları bildirmeleri için gizli bir yol sunacak ve platformda daha dostane bir ortam oluşturmayı hedefleyecek. Instagram, bu özellik sayesinde kullanıcıların daha olumlu ve yapıcı yorumlar yapmasını teşvik etmeyi planlıyor.

Şu anda sınırlı bir kullanıcı grubuyla test edilen bu özellik, başarılı olması halinde tüm kullanıcılara sunulacak. Test süreci boyunca kullanıcı geri bildirimleri toplanacak ve özellik, bu geri bildirimler doğrultusunda geliştirilecek. Instagram, topluluğunun güvenliğini ve konforunu artırmak için sürekli yenilikler yapmaya devam ediyor. Bu yeni beğenmeme butonu da platformun daha sağlıklı bir etkileşim alanı oluşturma çabalarının bir parçası olarak öne çıkıyor.