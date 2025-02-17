Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Instagram’a ‘beğenmeme’ butonu geliyor

Instagram, yorumlarda yeni bir beğenmeme butonu test ediyor. Kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi amaçlayan bu özellik, rahatsız edici yorumları gizlice işaretlemeyi mümkün kılacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Instagram’a ‘beğenmeme’ butonu geliyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
17.02.2025
saat ikonu 11:17
|
GÜNCELLEME:
17.02.2025
saat ikonu 11:17

Instagram, yorumlarda yeni bir beğenmeme butonunu test etmeye başladı. Bu özellik, gönderi ve Reels yorumlarında kullanılacak ve yorum kalitesini artırmayı amaçlıyor.
Instagram Başkanı Adam Mosseri, butonun beğenmeme sayısını herkese açık olarak göstermeyeceğini, ancak yorumların sıralamasını etkileyeceğini belirtti. Bu sistem, Reddit'teki olumsuz oylama işlevine benzer bir yapıda olacak.

INSTAGRAM'DA DAHA DOSTHANE ORTAM

Mosseri'ye göre bu yeni buton, kullanıcıların rahatsız edici buldukları yorumları bildirmeleri için gizli bir yol sunacak ve platformda daha dostane bir ortam oluşturmayı hedefleyecek. Instagram, bu özellik sayesinde kullanıcıların daha olumlu ve yapıcı yorumlar yapmasını teşvik etmeyi planlıyor.

Şu anda sınırlı bir kullanıcı grubuyla test edilen bu özellik, başarılı olması halinde tüm kullanıcılara sunulacak. Test süreci boyunca kullanıcı geri bildirimleri toplanacak ve özellik, bu geri bildirimler doğrultusunda geliştirilecek. Instagram, topluluğunun güvenliğini ve konforunu artırmak için sürekli yenilikler yapmaya devam ediyor. Bu yeni beğenmeme butonu da platformun daha sağlıklı bir etkileşim alanı oluşturma çabalarının bir parçası olarak öne çıkıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Instagram, Reels videolarına tek dokunuşla duraklatma özelliği getiriyor

Sıkça Sorulan Sorular

Instagram geçici olarak nasıl kapatılır?
Oturum açtıktan sonra sağ üstte bulunan kişi simgesine tıklayın ve ardından “Profil Düzenle”yi açın. Sonrasında sayfanın aşağısında “Geçici Olarak Hesabımı Devre Dışı Bırak” düğmesine basın. Bu işlemleri yaptıktan sonra size neden hesabınızı devre dışı bırakmak istediğiniz sorulacak ve son olarak şifreniz istenecek.
ETİKETLER
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yorumlar YORUMLAR
(0 Yorum)
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.