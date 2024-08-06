Instagram'a giriş için VPN kullananlara bir uyarı da KVKK'dan geldi

06 Ağustos 2024 17:43 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 17:43

TikTok'ta bir kullanıcının VPN uyarısı olay oldu! Arkadaşımın Instagram’ını çaldılar para istiyorlar

TikTok'ta bir kullanıcının VPN uyarısı olay oldu! Arkadaşımın Instagram’ını çaldılar para istiyorlar

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından Instagram'a erişim engeli getirilmesinin ardından, kullanıcılar sosyal medya platformuna erişebilmek için VPN uygulamalarına yönelmeye başladı. Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), bu durumun ciddi güvenlik riskleri oluşturabileceği konusunda uyarıda bulundu.

KVKK: GÜVENİLİR OLMAYAN VPN UYGULAMALARINA DİKKAT

KVKK tarafından yapılan açıklamada, güvenilir olmayan sanal özel ağ (VPN) uygulamalarının kullanımının, kullanıcıların kişisel verilerinin kötü niyetli kişiler veya gruplar tarafından ele geçirilmesine neden olabileceği vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde kişisel verilerinizin güvenliğini hedef alan ve bu kapsamda finansal bilgileriniz ile sosyal ağ hesaplarınızı ele geçirmeyi hedefleyen kaynağı belirsiz uygulamalara karşı dikkatli olunuz.

Güvenilir olmayan sanal özel ağ (VPN) uygulamaları, kişisel verilerinizin kötü niyetli kişi veya gruplar tarafından ele geçirilmesine neden olabilir. Bu nedenle, kişisel verilerinizin güvenliği için bu tür uygulamalara karşı dikkatli olunuz."

INSTAGRAM NE ZAMAN AÇILACAK?

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Instagram'a BTK tarafından katalog suçlar nedeniyle 2 Ağustos Cuma günü erişim engeli getirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı açıklamaya göre BTK ve Meta yetkilileri 5 Ağustos'ta öğleden sonra görüştü. Fakat Bakan Uraloğlu, görüşmeden olumlu bir netice alamadıklarını açıklamıştı.

Uraloğlu bugün ise şu ifadeleri kullandı:

"Bu ülkenin kanunları kuralları yok mu? Elbette var, siz de bunlara uymak zorundasınız. Zannediyorum çok uzamadan bizim hassasiyetlerimizi dikkate alacaklar. Instagram konusunda ciddi bir aşama kaydettik, talepleri karşıladıklarında erişimi sağlayacağız."