Instagram'a önemli yenilik: Hikayelere 'WhatsApp' düğmesi ekleniyor

10 Haziran 2024 13:44 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 13:44

Meta'nın sahibi olduğu Instagram, arkadaşlarımız ve ailemizle bağlantı kurmamızı sağlayan en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olarak bulunuyor.

Kullanıcıların anlarını platformlar arasında paylaşma biçimini yeniden şekillendirebilecek bir hamleyle, Instagram'ın hikayelerin doğrudan WhatsApp'a gönderilmesine olanak tanıyacak bir özellik üzerinde çalıştığı bildiriliyor.

INSTAGRAM HİKAYELERİNİZ DAHA FAZLA KİŞİYE ULAŞACAK

Instagram hikayelerinizi halihazırda Facebook hesabınızda paylaşarak potansiyel kitle erişiminizi genişletebiliyorsunuz. Instagram'a hikayeleri doğrudan WhatsApp'a gönderme seçeneğinin eklenmesiyle, içeriklerinizi daha geniş bir kitleyle kolayca paylaşabileceksiniz.

Bu özelliği ilk olarak sosyal medya uzmanı Alessandro Paluzzi ortaya çıkardı. Paluzzi, X hesabında, "Instagram hikayeleri WhatsApp ile çapraz paylaşma özelliği üzerinde çalışıyor" ifadesini kullandı. Özelliğin ne zaman piyasaya sunulacağı ise belirsizliğini koruyor.

ÖNEMLİ BİR SORUN VAR

Öte yandan ShiftDelete.Net'in aktardığına göre, Instagram'da bulunan tüm özellikler WhatsApp'ta sunulmuyor. Yani etkileşimli çıkartmalar gibi bazı öğelerin WhatsApp'ta görüntülenmesi mümkün olmayabilir. Bu da bazı biçimlendirme ve işlevsellik sorunları doğurabilir.