Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Instagram'dan CapCut'a rakip hamle: Edits uygulaması artık herkesin erişimine açık!

Instagram, video düzenleme uygulamaları dünyasına güçlü bir giriş yaptı. CapCut'a doğrudan rakip olarak geliştirilen Instagram Edits, ücretsiz yapısı, yapay zeka destekli araçları ve filigransız dışa aktarım özelliği ile dünya genelinde kullanıma açıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Ömer Faruk Dogan
|
GİRİŞ:
23.04.2025
saat ikonu 09:23
|
GÜNCELLEME:
23.04.2025
saat ikonu 09:23

Meta çatısı altındaki Instagram, popüler video düzenleme uygulaması CapCut'a alternatif olarak geliştirdiği yeni Edits uygulamasını ocak ayında duyurmuştu. The Verge sitesinin haberine göre, Instagram Edits dünya genelinde kullanıma sundu.

INSTAGRAM EDITS NEDİR?

Instagram Edits, mobil kullanıcılar için sade ve işlevsel bir arayüz sunuyor. Uygulama sayesinde kullanıcılar; videolarını çekebiliyor, zaman çizelgesi üzerinde detaylı biçimde düzenleyebiliyor, ses ve alt yazı ekleyebiliyor.

Düzenledikleri içerikleri doğrudan Instagram ve Facebook'ta paylaşma seçeneğine sahip olan kullanıcılar, aynı zamanda videolarını filigransız şekilde dışa aktararak farklı platformlarda da kullanabiliyor.

Instagram'dan CapCut'a rakip hamle: Edits uygulaması artık herkesin erişimine açık!

YEŞİL EKRAN DESTEĞİ DE SUNUYOR

Edits'in en dikkat çeken yanlarından biri ise temel düzenleme araçlarıyla sınırlı kalmaması. Yeşil ekran desteği ile arka plan değiştirme, yapay zeka destekli nesne ve yüz takibi, hatta durağan görüntülerden hareketli animasyonlar oluşturma gibi profesyonel düzeyde özellikler de sunuyor.

INSTAGRAM EDITS ÖZELLİKLERİ

Instagram Edits uygulamasının temel özellikleri şu şekilde:

  • Fikirler: Video konseptlerini görüntüleyin ve trend olan Reels videolarından ilham alın
  • Projeler: Aynı anda birden fazla videoyu düzenleyin
  • Kamera: Yeşil ekran, rötuş ve geri sayım sayacı gibi araçlarla yüksek kaliteli videolar kaydedin
  • Zaman çizelgesi: Hassas düzenleme zaman çizelgesini kullanın
  • Kesme araçları: Yapay zeka desteği ile insanları veya nesneleri otomatik olarak kesin
  • Animasyon: Yapay zeka kullanarak hareketsiz görüntülere hareket ekleyin
  • Alt yazılar: Otomatik olarak birden fazla dilde alt yazı oluşturun
  • Ses kitaplığı: Instagram'ın tüm kataloğundaki müzik ve sesleri kullanın
  • Yayınlama: Doğrudan Instagram veya Facebook'ta yayınlayın veya filigransız dışa aktarın
Instagram'dan CapCut'a rakip hamle: Edits uygulaması artık herkesin erişimine açık!

INSTAGRAM EDITS NASIL YÜKLENİR?

Instagram Edits uygulaması Apple ve Google'ın uygulama mağazaları üzerinden yayınlandı. Android telefon kullananlar Play Store, iPhone kullananlar ise App Store platformlarına girerek yükleyebilirler.

INSTAGRAM EDITS ÜCRETSİZ Mİ?

CapCut'un aksine Instagram Edits tamamen ücretsiz. Uygulamanın özelliklerini kullanmak için ekstra bir ücret ödenmesi gerekmiyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bayraktar TB3'ten bir başarı daha! TCG ANADOLU'ya kalkış-iniş gerçekleştirdi
TEMU kapatılacak mı? Sosyal medyada gündem oldu: Gerçek ortaya çıktı

Sıkça Sorulan Sorular

Instagram Edits uygulaması hangi cihazlarda kullanılabilir?
Instagram Edits, hem iOS (iPhone) hem de Android işletim sistemine sahip cihazlarda kullanılabilir. Uygulamayı App Store veya Google Play Store üzerinden indirmeniz yeterlidir.
ETİKETLER
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.