Instagram'dan CapCut'a rakip hamle: Edits uygulaması artık herkesin erişimine açık!

Instagram, video düzenleme uygulamaları dünyasına güçlü bir giriş yaptı. CapCut'a doğrudan rakip olarak geliştirilen Instagram Edits, ücretsiz yapısı, yapay zeka destekli araçları ve filigransız dışa aktarım özelliği ile dünya genelinde kullanıma açıldı.
Meta çatısı altındaki Instagram, popüler video düzenleme uygulaması CapCut'a alternatif olarak geliştirdiği yeni Edits uygulamasını ocak ayında duyurmuştu. The Verge sitesinin haberine göre, Instagram Edits dünya genelinde kullanıma sundu.
Instagram Edits, mobil kullanıcılar için sade ve işlevsel bir arayüz sunuyor. Uygulama sayesinde kullanıcılar; videolarını çekebiliyor, zaman çizelgesi üzerinde detaylı biçimde düzenleyebiliyor, ses ve alt yazı ekleyebiliyor.
Düzenledikleri içerikleri doğrudan Instagram ve Facebook'ta paylaşma seçeneğine sahip olan kullanıcılar, aynı zamanda videolarını filigransız şekilde dışa aktararak farklı platformlarda da kullanabiliyor.
Edits'in en dikkat çeken yanlarından biri ise temel düzenleme araçlarıyla sınırlı kalmaması. Yeşil ekran desteği ile arka plan değiştirme, yapay zeka destekli nesne ve yüz takibi, hatta durağan görüntülerden hareketli animasyonlar oluşturma gibi profesyonel düzeyde özellikler de sunuyor.
Instagram Edits uygulamasının temel özellikleri şu şekilde:
Instagram Edits uygulaması Apple ve Google'ın uygulama mağazaları üzerinden yayınlandı. Android telefon kullananlar Play Store, iPhone kullananlar ise App Store platformlarına girerek yükleyebilirler.
CapCut'un aksine Instagram Edits tamamen ücretsiz. Uygulamanın özelliklerini kullanmak için ekstra bir ücret ödenmesi gerekmiyor.