Instagram'dan kopyacı hesaplara ağır darbe: Yeni yaptırımlar başlıyor

Instagram, kendi üretmediği içerikleri sürekli yeniden paylaşan hesaplara yönelik yaptırım kararı aldı. Başkalarının fotoğraflarını veya kaydırmalı gönderilerini (carousel) kopyalayan sayfalar artık uygulamanın öneriler kısmında yer alamayacaklar.
Meta yönetimindeki şirket, söz konusu değişikliğin arkasındaki temel hedefin özgün içerik üreticilerini hak ettikleri şekilde ödüllendirmek olduğunu belirtiyor. Daha önce Reels videoları için uygulanan koruma önlemleri, artık birden fazla görselin veya videonun yer aldığı kaydırmalı paylaşımları da kapsıyor.
Yapılan güncelleme, doğrudan başkalarının gönderilerini alıp kendi sayfasında yayınlayan hesapları hedef alıyor. Şirket, kopyacı hesapların erişimini sınırlayarak platformdaki özgünlüğü artırmayı planlıyor. Aynı gönderilerin defalarca dolaşıma girmesinin de önüne geçilmesi hedefleniyor.
Instagram'ın "özgün içerik" tanımı, tamamen kullanıcının kendi oluşturduğu, çektiği, tasarladığı veya kendine has bir bakış açısı kattığı materyalleri içeriyor. Üçüncü taraf içeriklerin, örneğin popüler video kliplerin veya viral gönderilerin kullanımı belirli şartlar altında serbest bırakılıyor.
Kullanıcılar mevcut bir içeriğe mizah, sosyal eleştiri, kültürel referans veya farklı bir seslendirme gibi eklemeler yaparak yepyeni bir eser ortaya koyduklarında, sistem söz konusu paylaşımı orijinal olarak kabul ediyor.
Yalnızca filigran eklemek, videonun hızını değiştirmek veya orijinal sahibinin kullanıcı adını görünür kılarak ekran görüntüsü paylaşmak gibi basit düzenlemeler özgün içerik sayılmayacak.
Öte yandan kısıtlama kararı, takipçilerin kopyalayıcı hesaplardan gelen içerikleri akışlarında görmelerini engellemiyor. Sadece uygulamanın "Keşfet" sekmesi ile genel öneri sistemlerinde bu hesapların görünürlüğü ortadan kalkıyor.