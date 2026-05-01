Instagram, kendi üretmediği içerikleri sürekli yeniden paylaşan hesaplara yönelik yaptırım kararı aldı. Başkalarının fotoğraflarını veya kaydırmalı gönderilerini (carousel) kopyalayan sayfalar artık uygulamanın öneriler kısmında yer alamayacaklar.

Instagram'dan kopyacı hesaplara ağır darbe: Yeni yaptırımlar başlıyor

HABERİN ÖZETİ Instagram'dan kopyacı hesaplara ağır darbe: Yeni yaptırımlar başlıyor Instagram, kendi üretmediği içerikleri sürekli yeniden paylaşan hesaplara yönelik yaptırım kararı alarak, özgün içerik üreticilerini ödüllendirmeyi hedefliyor. Başkasının fotoğraflarını veya kaydırmalı gönderilerini kopyalayan sayfalar artık uygulamanın öneriler kısmında yer alamayacak. Bu değişiklikle platformdaki özgünlüğün artırılması ve aynı gönderilerin defalarca dolaşıma girmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Instagram'ın 'özgün içerik' tanımı, kullanıcının kendi oluşturduğu, çektiği, tasarladığı veya kendine has bir bakış açısı kattığı materyalleri içeriyor. Mevcut bir içeriğe mizah, sosyal eleştiri, kültürel referans veya farklı bir seslendirme gibi eklemeler yaparak yepyeni bir eser ortaya koyan paylaşımlar orijinal kabul edilecek. Sadece filigran eklemek, videonun hızını değiştirmek veya ekran görüntüsü paylaşmak gibi basit düzenlemeler özgün içerik sayılmayacak. Bu kısıtlama, takipçilerin kopyalayıcı hesaplardan gelen içerikleri akışlarında görmelerini engellemese de, 'Keşfet' sekmesi ve genel öneri sistemlerindeki görünümlerini ortadan kaldırıyor.

Meta yönetimindeki şirket, söz konusu değişikliğin arkasındaki temel hedefin özgün içerik üreticilerini hak ettikleri şekilde ödüllendirmek olduğunu belirtiyor. Daha önce Reels videoları için uygulanan koruma önlemleri, artık birden fazla görselin veya videonun yer aldığı kaydırmalı paylaşımları da kapsıyor.

INSTAGRAM ÖZGÜNLÜĞÜ ÖN PLANDA TUTACAK

Yapılan güncelleme, doğrudan başkalarının gönderilerini alıp kendi sayfasında yayınlayan hesapları hedef alıyor. Şirket, kopyacı hesapların erişimini sınırlayarak platformdaki özgünlüğü artırmayı planlıyor. Aynı gönderilerin defalarca dolaşıma girmesinin de önüne geçilmesi hedefleniyor.

Instagram'ın "özgün içerik" tanımı, tamamen kullanıcının kendi oluşturduğu, çektiği, tasarladığı veya kendine has bir bakış açısı kattığı materyalleri içeriyor. Üçüncü taraf içeriklerin, örneğin popüler video kliplerin veya viral gönderilerin kullanımı belirli şartlar altında serbest bırakılıyor.

Kullanıcılar mevcut bir içeriğe mizah, sosyal eleştiri, kültürel referans veya farklı bir seslendirme gibi eklemeler yaparak yepyeni bir eser ortaya koyduklarında, sistem söz konusu paylaşımı orijinal olarak kabul ediyor.

BASİT DÜZENLEMELER İŞE YARAMAYACAK

Yalnızca filigran eklemek, videonun hızını değiştirmek veya orijinal sahibinin kullanıcı adını görünür kılarak ekran görüntüsü paylaşmak gibi basit düzenlemeler özgün içerik sayılmayacak.

Öte yandan kısıtlama kararı, takipçilerin kopyalayıcı hesaplardan gelen içerikleri akışlarında görmelerini engellemiyor. Sadece uygulamanın "Keşfet" sekmesi ile genel öneri sistemlerinde bu hesapların görünürlüğü ortadan kalkıyor.