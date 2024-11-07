Instagram'ın sevilen çıkartması WhatsApp'a geliyor: Artık birlikte paylaşım yapılabilecek

07 Kasım 2024 11:47 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 11:53

WhatsApp, Instagram platformunda oldukça popüler olan "Sen de Ekle" çıkartmasını Android beta sürümüne ekledi. Kullanıcıların arkadaşlarıyla birlikte hikaye paylaşmalarını sağlayan bu özellik, uçtan uca şifreleme desteği sayesinde paylaşımların sadece belirlenen kişilerle görüntülenmesine izin verecek.

Kısa bir süre önce iOS için beta sürümünde anket özelliğini test etmeye başlayan WhatsApp, şimdi Android beta sürümünde "Add Yours" (Sen de Ekle) adı verilen yeni bir etiketin geliştirilmekte olduğunu duyurdu. Kullanıcılar, "Sen de Ekle" etiketiyle temalar veya sorular belirleyerek, arkadaşlarını kendi durumları aracılığıyla cevap vermeye teşvik edebilecek.

"SEN DE EKLE" ÖZELLİĞİ WHATSAPP'A GELİYOR

Instagram'da popüler hale gelen "Sen de Ekle" etiketine benzer şekilde tasarlanan bu özellik, kullanıcıların belirli konular hakkında içerik paylaşmasını kolaylaştıracak. Örneğin bir kullanıcı "Evcil hayvanını paylaş" gibi bir durum oluşturduğunda, arkadaşları da kendi story güncellemelerinde evcil hayvanlarının fotoğraflarını paylaşarak katılım gösterebilecek.

PAYLAŞIMLARINIZI SADECE SEÇTİĞİNİZ KİŞİLER GÖRECEK

Bununla birlikte "Add Yours" etiketi WhatsApp'ın gizlilik ilkelerine uygun olarak tasarlandı. WhatsApp, uçtan uca şifreleme teknolojisiyle korunmaya devam eden bu özellikte kullanıcıların paylaşımlarını sadece seçtikleri kişilerle sınırlı tutacağını belirtti.

Örneğin bir arkadaşınızın başlattığı "Add Yours" etiketine cevap olarak durum güncellemesi paylaştığınızda, yalnızca gizlilik ayarlarınızda belirttiğiniz kişiler bu içeriği görebiliyor. Diğer kullanıcılar, etiketin kim tarafından başlatıldığını ve kimlerin katıldığını görüntüleyemiyor.