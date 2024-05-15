İnternet sorunu için 'Starlink' talebi! 52 Orduspor, Musk'a çağrı yaptı

15 May 2024 12:45 - Güncelleme : 15 May 2024 13:48

Bu akşam 52 Orduspor ile Aliağa arasında yapılacak karşılaşmaya saatler kala, 52 Orduspor yönetimi Yeni Ordu Stadyumu'ndaki altyapı eksikliğinden kaynaklı internet bağlantısı sorunu için Elon Musk'tan yardım istedi.

ELON MUSK'TAN STARLINK İSTEDİLER

X'ten yapılan açıklamada, "Bu akşam Yeni Ordu Stadyumu'nda çok önemli bir maç oynayacağız. Yaklaşık 20 bin seyircimiz bizi destekleyecek" diyen 52 Orduspor, altyapı eksikliğinden dolayı 20 bin kişi bir araya geldiğinde internetin kullanılamaz hale geldiğini belirterek, Musk'a "Hayranlarımız için bu akşam Starlink uydularınızı bize yönlendirebilir misiniz?" diye sordu.

Bu çağrıya Elon Musk'tan ise henüz cevap gelmedi.

STARLINK TÜRKİYE'DE NE ZAMAN AÇILACAK?

Starlink, geçen sene Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) lisans başvurusu yapmıştı. Geçtiğimiz günlerde, internet sitesinde bulunan "Kullanılabilir ülkeler" sayfasında Türkiye'de 2024 yılında faaliyete başlayacağını belirtti. Daha önce "Düzenleyici onayı bekleniyor" yazıyordu.

SpaceX geçtiğimiz yıl, Starlink'in Türkiye operasyonlarını yürütecek ve müşteri hizmetleri departmanında çalışacak, Türkçe bilen personel arayışına da girmişti.