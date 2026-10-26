İnternetin görünmeyen yüzünde büyük bir personel krizi yaşanıyor. Yaklaşık 30 yıldır kullanılan ve dünya genelindeki internet sitelerinin yüzde 70'ine kadarına güç verdiği tahmin edilen PHP programlama dili, son derece sınırlı bir ekiple ayakta kalmaya çalışıyor. Üstelik mesele yalnızca yazılımın geliştirilmesi değil. Milyonlarca internet sitesinin güvenliğini ilgilendiren çalışmalar da aynı ekibin omuzlarında. Açık kaynaklı yazılımın gelişimini destekleyen PHP Foundation'ın içinde bulunduğu durum ise oldukça çarpıcı. İnternetin en yaygın teknolojilerinden birini destekleyen vakfın yalnızca bir tam zamanlı çalışanı bulunuyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ İnternetin yüzde 70'i ona emanet! Sadece 1 kişi çalışıyor Dünya genelindeki internet sitelerinin yaklaşık yüzde 70'ine güç veren PHP programlama dili, son dönemde tespit edilen ciddi güvenlik açıkları ve yapay zekanın artırdığı iş yükü karşısında yalnızca bir tam zamanlı çalışanın bulunduğu son derece sınırlı bir ekiple ayakta kalmaya çalışıyor. Kâr amacı gütmeyen PHP Foundation bünyesinde yalnızca İcra Direktörü Elizabeth Barron tam zamanlı çalışırken, ekipte çoğu yarı zamanlı 14 yüklenici ve gönüllü yönetim kurulu üyeleri yer alıyor. Geçtiğimiz hafta PHP'de tespit edilen iki kritik güvenlik açığının giderilmesi için OpenAI, Wiz ve Calif ile birlikte çalışılarak güvenlik yamaları yayımlandı. Cloudflare güvenlik açıklarıyla bağlantılı milyonlarca saldırı girişimi tespit ederken, AWS ise açıkların duyurulmadan önce kullanılmış olabileceğini bildirdi. Yapay zeka araçları yaklaşık 10 yıldır fark edilmeyen açıkların bulunmasını sağlarken, PHP projesine gönderilen kod değişikliği önerilerinin bir yıl öncesine göre iki katına çıkmasına ve iş yükünün artmasına yol açtı.

İNTERNET DEVİNİN ARKASINDA TEK ÇALIŞAN VAR

PHP Foundation İcra Direktörü Elizabeth Barron, Reuters'a yaptığı açıklamada vakfın tek tam zamanlı çalışanının kendisi olduğunu söyledi. Barron'un verdiği bilgilere göre ekipte ayrıca büyük bölümü yarı zamanlı çalışan 14 yüklenici görev yapıyor. Vakfın yönetim kurulu üyeleri ise herhangi bir ücret almadan, gönüllü olarak çalışıyor.

Kâr amacı gütmeyen PHP Foundation, faaliyetlerini bağışlar ve hibelerle finanse ediyor. Ancak internet siteleri ve kurumsal sistemler için kritik öneme sahip PHP'nin bakım ve güvenlik ihtiyaçları düşünüldüğünde mevcut kaynaklar yetersiz kalıyor.

İKİ KRİTİK AÇIK MİLYONLARCA SALDIRI GİRİŞİMİNİ TETİKLEDİ

Personel ve kaynak sıkıntısı sürerken geçtiğimiz hafta PHP'de tespit edilen iki ciddi güvenlik açığı, internet dünyasında hareketli günler yaşanmasına yol açtı. Söz konusu açıkların araştırılması ve giderilmesi için PHP Foundation, OpenAI ile siber güvenlik şirketleri Wiz ve Calif'le birlikte çalıştı. Çalışmaların ardından çarşamba günü güvenlik yamaları yayımlandı.

Ancak tehlikenin boyutu bununla sınırlı kalmadı. Web güvenliği şirketi Cloudflare, güvenlik açıklarıyla bağlantılı milyonlarca saldırı girişimi tespit edildiğini bildirdi. Amazon'un bulut hizmetleri birimi AWS ise açıkların kamuoyuna duyurulmasından önce saldırganlar tarafından kullanılmış olabileceğine dikkat çekti.

Yaşananlar, internetin büyük bölümünde kullanılan bir yazılımın güvenliğinin ne kadar sınırlı insan kaynağıyla sağlanmaya çalışıldığını da ortaya koydu.

YAPAY ZEKA 10 YILLIK AÇIKLARI BULDU AMA İŞ YÜKÜNÜ ARTIRDI

PHP ekibinin karşı karşıya olduğu bir diğer sorun ise yapay zekanın yazılım geliştirme süreçlerinde giderek daha fazla kullanılması. Yapay zeka araçları, araştırmacıların yaklaşık 10 yıldır fark edilmeyen güvenlik açıklarını bulmasına yardımcı oluyor. Yazılımcıların daha hızlı ve verimli çalışmasını da sağlıyor.

Ne var ki aynı teknoloji, PHP Foundation'ın iş yükünü artıran yeni bir sorunu beraberinde getirdi. Yapay zeka destekli yazılım geliştirme araçlarının yaygınlaşmasıyla PHP projesine gönderilen kod değişikliği önerilerinde büyük artış yaşandı.

KOD ÖNERİLERİ İKİYE KATLANDI, İNCELEYECEK İNSAN YOK

Elizabeth Barron'un açıklamasına göre PHP projesine gönderilen kod değişikliği önerilerinin sayısı, bir yıl öncesine kıyasla neredeyse iki katına çıktı.

Ancak projeye katkıda bulunan geliştiricilerin sayısı aynı hızda artmadı. Bu da zaten sınırlı kadroyla çalışan ekibin üzerindeki baskıyı daha da büyüttü. Çünkü gönderilen her kod değişikliğinin ve hata raporunun dikkatle incelenmesi gerekiyor. Bu işlemleri yalnızca otomatik sistemlere bırakmak da mümkün değil.