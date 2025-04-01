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 | Ömer Faruk Dogan

İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! Yeni dönem bugün başladı: 24 saat sınırı devrede

Ticaret Bakanlığı, internetten satılan ürünlerin güvenliğini artırmak ve tüketiciyi korumak amacıyla yeni bir yönetmeliği yürürlüğe koydu. Satıcılar artık ürün bilgilerini açıkça paylaşmak zorunda, uygunsuz ilanlar için ise 24 saat içinde kaldırılacak.

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KAYNAK:
Ömer Faruk Dogan
|
GİRİŞ:
01.04.2025
saat ikonu 12:31
|
GÜNCELLEME:
01.04.2025
saat ikonu 12:36

Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı, internet üzerinden yapılan alışverişlerin şeffaf olması ve ürünlerin güvenliğinin sağlanması amacıyla, "Uzaktan İletişim Araçları Yoluyla Piyasaya Arz Edilen Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği" yürürlüğe girdi. Yönetmelik, Resmi Gazete'nin 30 Ekim 2024 tarihli sayısında yayımlanmıştı ve yürürlüğe girmeden önce 5 aylık bir geçiş süreci uygulanmıştı.

SATICILARA YÜKÜMLÜLÜKLER GETİRİLDİ

Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, kullanıcıların korunması amacıyla satıcılara bazı yükümlülükler getirildi. Buna göre satıcılar, sattıkları ürünlere dair güvenlik bilgilerini açık, anlaşılır şekilde sunmak zorunda olacak. Ek olarak ilanlarda üreticinin ya da ithalatçının bilgileri ile iletişim adresi ve ürün güvenliğine dair detaylarda bulunacak.

UYGUNSUZ ÜRÜNLER 24 SAAT İÇİNDE KALDIRILACAK

Tüketicilerin satın almadan önce ürün hakkında daha fazla bilgiye ulaşmasını sağlayan bu düzenleme ile vatandaşlar, tıpkı fiziksel bir mağazada olduğu gibi internet üzerinden alışveriş yaparken ürünleri inceleyebilecek.

Sanal pazar yerlerinde satılan ürünlere ilişkin güvenlik bilgilerini zorunlu hale getiren yönetmeliğe göre, uygunsuz olduğu tespit edilen ürünlere ait ilanlar 24 saat içinde platformlardan kaldırılacak.

YURT DIŞINDAN TÜRKİYE'YE ÜRÜN SATIŞINA DÜZENLEME

Yurt dışından Türkiye'ye ürün satışıyla ilgili de düzenlemeye gidildi. Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesindeki "Duyurular" kısmında bulunan listeler kapsamındaki ürünleri gönderen bir firma, Türkiye'de yerel bir temsilci bulundurmadığı takdirde ürün satamayacak.

Düzenlemelere uygun hareket etmeyenler, 7223 sayılı "Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu"nda yer alan yaptırımlara tabi tutulacak.

Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin rehber Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde paylaşıldı. Bakanlık, "Vatandaşlarımızın güvenli ürünlere ulaşması ve kurallara uygun yerli üretici ve satıcıların haklı rekabetten korunması için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz" açıklamasını yaptı.

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Sıkça Sorulan Sorular

Yurt dışından ürün satışı yapmak isteyen firmalar için yeni şartlar neler?
Türkiye'ye Ticaret Bakanlığı'nın belirlediği ürün gruplarında satış yapmak isteyen yabancı firmaların, artık Türkiye'de bir yerel temsilci bulundurması zorunludur. Aksi takdirde ürün satışı yapmaları mümkün olmayacak.
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