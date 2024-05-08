iOS 17.5 RC sürümü iPhone'lar için yayınlandı

08 May 2024 09:11 - Güncelleme : 08 May 2024 09:12

iPhone 16 çıkmadan 17 sızdırıldı: Apple'dan bir üzen bir sevindiren değişiklik

iPhone 16 çıkmadan 17 sızdırıldı: Apple'dan bir üzen bir sevindiren değişiklik

Dün akşam yeni iPad Pro, iPad Air ve Apple Pencil / Magic Keyboard cihazlarını kullanıcılarla buluşturan Apple, iOS 17.5 RC sürümünü piyasaya sürdü.

Sürüm Adayı (RC) olarak işaretlenen iOS güncellemeleri, genellikle kararlı sürümlerle aynı veya çok yakın oluyor. Apple'ın iOS 17.5 RC'yi yayınlaması, iOS 17.5 kararlı sürümünün de eli kulağında olduğu anlamına geliyor.

IOS 17.5 BETA RC GELİŞTİRİCİLERE YAYINLANDI

MacRumors sitesinin aktardığına göre iOS 17.5 RC sürümü şu an için sadece geliştiriciler tarafından indirilebiliyor. Apple'ın iOS 17.5 beta 4'ü yayınlamasının üzerinden bir hafta geçtikten sonra gelen iPhone güncellemesini, Ayarlar uygulamasında bulunan "Yazılım Güncelleme" menüsündeki "Beta Güncellemeleri" seçeneğine dokunarak yükleyebilirsiniz.

"Beta Güncellemeleri" sekmesinde "Developer Beta" ve "Public Beta" olmak üzere iki seçenek karşınıza çıkacak. iOS 17.5 RC sürümü geliştiricilerin kullanımına sunulduğundan ilk seçeneği seçmeniz gerekiyor.

IOS 17.5 İLE GELECEK YENİLİKLER

Apple, iOS 17.5 ile Web Üzerinden Uygulama Dağıtımı özelliğini kullanıcılarının önüne koyacak. Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde çalışacak bu sistem, iPhone kullanıcılarının uygulamaları alternatif uygulama mağazaları dışında geliştiricilerin web sitesinden indirmesine olanak tanıyacak.

Apple, Avrupa'nın baskısı nedeniyle iOS işletim sistemini Android'e benzer şekilde daha açık bir platform haline getirmişti. İlk kez alternatif uygulama mağazalarına izin veren ABD'li teknoloji devi, iOS 17.5 ile kullanıcılara tanıdığı bu esnekliği bir adım daha öteye taşımak istiyor.

Bunun yanı sıra, iOS 17.5 ile gelecek bazı yenilikler şu şekilde: