iOS 18.3.2 güncellemesi yayınlandı: iPhone'larda can sıkan hata sonunda çözüldü

Apple, iPhone kullanıcıları için iOS 18.3.2 güncellemesini yayınladı. Yeni sürüm, hata düzeltmeleri ve güvenlik iyileştirmeleri sunarken, bazı cihazlarda yaşanan can sıkan bir sorunu da giderdi.

Apple, iPhone ve iPad kullanıcıları için yeni güncellemeler sundu. 11 Mart (dün) Salı günü yayınlanan iOS 18.3.2 ve iPadOS 18.3.2 sürümleri, işletim sistemlerine çeşitli güvenlik iyileştirmeleri getirirken, kullanıcıların canını sıkan önemli bir hatayı da düzeltti.

Apple'ın sürüm notlarına göre, iOS 18.3.2 güncellemesiyle birlikte bazı cihazlarda yaşanan 'akış hizmetlerinde içerik oynatamama sorunu' giderildi. Ayrıca işletim sistemi genelinde tespit edilen çeşitli hatalar ve bug'ların da düzeltildiği bildirildi.

IOS 18.3.2 NASIL YÜKLENİR?

iPhone'unuzu en son sürüme güncellemek için ilk adım olarak, güncelleme dosyası büyük olabileceğinden kesintisiz bir internet bağlantısı sağlamak için Wi-Fi'ye bağlanın. Daha Sonra Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme bölümüne girin ve "İndir ve Yükle" butonuna basın.

Güncelleme tamamlandıktan sonra cihaz otomatik olarak yeniden başlayacak. Kurulumun ardından yeni sürümle ilgili ayarlar tamamlanacak ve cihazınız kullanıma hazır hale gelecek.

Tüm adımları tamamladıktan sonra iPhone'unuz iOS 18.3.2 sürümüne sahip olacak ve en son hata düzeltmeleri ile güvenlik iyileştirmelerinden faydalanabileceksiniz.

MAC VE VISION PRO DA GÜNCELLENDİ

Bu arada Apple, Mac için macOS Sequoia 15.3.2, Apple Vision Pro için visionOS 2.3.2 ve Apple TV için tvOS 18.3.2 sürümlerini de piyasaya sürdü. Söz konusu güncellemeler, cihazın Ayarlar uygulamasındaki "Yazılım Güncelleme" bölümünden indirilebilir.