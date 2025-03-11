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Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Apple çok eleştiri almıştı! Samsung, iPhone 16'nın popüler özelliğini kendi telefonlarına getiriyor

Samsung, iPhone 16'nın Kamera Denetimi tuşuna rakip olacak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Yan düğmelere entegre edilecek dokunmatik sensörler sayesinde kullanıcılar, ekrana dokunmadan kaydırma hareketleriyle zoom, parlaklık ve diğer kamera ayarlarını kontrol edebilecek. Apple, Kamera Denetimi tuşunun gereksiz olduğu yönünde eleştiriler almıştı.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
11.03.2025
saat ikonu 17:48
|
GÜNCELLEME:
11.03.2025
saat ikonu 17:48

Özellikle küçük ellere sahip olanlar için fotoğraf çekmek veya selfie yapmak oldukça zahmetli hale gelebiliyor. Yeni bir patente göre Samsung, Apple'ın iPhone 16 modelindeki Kamera Denetimi tuşuna benzer şekilde yan düğmelere entegre edeceği dokunmatik sensörlerle kamera kullanımını daha pratik hale getirmeyi hedefleyen bir teknoloji üzerinde çalışıyor.

SAMSUNG TELEFONLARINA KAMERA İÇİN ÖZEL TUŞ EKLİYOR

Yan sensörler sayesinde kullanıcılar, ekrana dokunmak yerine farklı hareketlerle kamera ayarlarını kontrol edebilecek. Dikey kaydırma belirli bir fonksiyonu değiştirirken, yatay kaydırma zoom veya parlaklık gibi ayarları yönetmeyi sağlayacak. Dokunsal geri bildirim (haptic feedback) desteği de eklenerek yapılan işlemlerin fiziksel olarak hissedilmesi mümkün hale gelecek.

Apple, iPhone 16 ile birlikte fiziksel bir Kamera Denetimi düğmesi sundu. Samsung ise daha farklı bir yol izleyerek yan düğmelere entegre edilen sensörler üzerinde çalışıyor. İki şirketin de hedefi kullanıcılara daha kolay bir kamera kullanımı sağlamak.

APPLE ELEŞTİRİLMİŞTİ

Apple, iPhone 16'ya yerleştirdiği Kamera Denetimi tuşu nedeniyle bazı kullanıcılardan eleştiri almıştı. Tuşun, konumu itibarıyla telefon yan tutulduğunda ulaşılması zor bir noktada olduğunu iddia edenler olduğu gibi basit kamera kontrolleri için ayrı bir düğmeye gerek olmadığını iddia edenler de var.

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Sıkça Sorulan Sorular

iPhone 16 Pro Max fiyatı ne kadar?
iPhone 16 Pro Max fiyatı 256 GB'lık model için 99 bin 999 TL, 512 GB'lık model için 109 bin 999 TL, 1 TB'lık model için 119 bin 999 TL.
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#Dokunmatik Sensör
#Teknoloji
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