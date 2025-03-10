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Teknoloji
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 | Ömer Faruk Dogan

Apple, iPhone 16 reklamını tepkiler üzerine kaldırdı! İşte nedeni

Apple, iPhone 16 ve Apple Intelligence için yayınladığı Siri reklamını teknik zorluklar nedeniyle geri çekti. Reklamda dijital asistanın kullanıcının geçmiş etkileşimlerine dayanarak kişisel sorulara yanıt verdiği görülüyordu. Ancak Apple, ilgili özelliğin beklenenden daha uzun sürede tamamlanacağını açıkladı.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
10.03.2025
saat ikonu 09:24
|
GÜNCELLEME:
10.03.2025
saat ikonu 09:24

Apple, iPhone 16 ve Apple Intelligence tanıtımları çerçevesinde yayınladığı bir Siri reklamını yayından kaldırdı. Tanıtım filminde, dijital asistanın kullanıcının geçmiş etkileşimlerine dayanarak kişisel sorulara cevap verebildiği gösteriliyordu. Ancak Apple'dan gelen açıklamaya göre, söz konusu yeteneklerin geliştirilmesi beklenenden daha fazla zaman alacak.

APPLE IPHONE 16 REKLAMINI GERİ ÇEKTİ

Reklamda oyuncu Bella Ramsey, tanıdığı birisinin yaklaştığını fark ediyor ve Siri'ye geçen ay belirli bir restoranda görüştüğü kişinin adını soruyordu. Dijital asistan ise hızla cevap vererek kullanıcının takvim kayıtları, e-postaları veya mesajları gibi cihaz içi verilere dayanarak ismi söylüyordu.

Apple yetkilileri, kişisel ve bağlamsal olarak daha akıllı bir Siri deneyimi sunma hedefinin sürdüğünü ancak teknik zorluklar nedeniyle özelliğin planlanan tarihte sunulamayacağını belirtti.

Reklam, e-posta özetleme ve özel fotoğraf anıları oluşturma gibi diğer yapay zeka özelliklerini tanıtan iki farklı video ile paylaşılmıştı. Ancak vaat edilen yeniliğin zamanında kullanıma sunulamayacağının netleşmesi üzerine Apple'ın YouTube kanalında gizliye alındı. Diğer iki reklam ise halen yayında.

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