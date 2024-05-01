iOS 18 ile iPhone'lara gelecek yapay zeka özellikleri

01 May 2024 15:30 - Güncelleme : 01 May 2024 13:43

Apple en yeni ürünü Vision Pro'yu 2026'ya kadar yenilemeyecek

Apple en yeni ürünü Vision Pro'yu 2026'ya kadar yenilemeyecek

Safari'ye gelecek olan yapay zeka özelliklerinden biri "Akıllı Arama" olarak adlandırılan bir özellik olacak. Apple, ekran kilidi ve uygulamalara yenilikler eklerken özellikle Safari'ye yapay zeka desteği getirerek iOS 18'e geçme konusunda kullanıcıları etkilemeye çalışacak. Detaylar haberimizde!

Safari'ye eklenecek olan bir diğer özellik ise "Web Silgisi".

Bu özellik sayesinde, kullanıcılar web sayfalarında istemedikleri bölümleri silerek daha temiz bir görüntü elde edebilecekler.

Ayrıca, yapılan değişikliklerin sayfa yenilendiğinde veya tekrar ziyaret edildiğinde kalıcı olacağı da belirtiliyor.

iOS 18 ile Safari'nin arayüzünde değişikliklerin olması bekleniyor.

Adres çubuğunun tasarımının yenileneceği ve yeni bir kontrol menüsü ile kullanıcıların karşısına çıkacağı söyleniyor.

Tüm bu değişiklikler, iOS 18'in önemli bir güncelleme olacağını gösteriyor.

iOS 18'in çıkışıyla birlikte, Safari'deki yenilikleri görmek için haziranı beklememiz gerekecek.