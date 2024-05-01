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01 May 2024 15:30 - Güncelleme : 01 May 2024 13:43

iOS 18 ile iPhone'lara gelecek yapay zeka özellikleri

Apple'ın merakla beklenen iOS 18 güncellemesi ile birlikte Safari'ye yeni yapay zeka özelliklerinin ekleneceği açıklandı. Kullanıcıların internetteki deneyimlerini kolaylaştıracak ve geliştirecek pek çok yenilik geliyor. Peki, iOS 18 ile Safari'ye ne gibi yapay zeka özellikleri gelecek? İşte detaylar...

Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
iOS 18 ile iPhone&#039;lara gelecek yapay zeka özellikleri

Safari'ye gelecek olan yapay zeka özelliklerinden biri "Akıllı Arama" olarak adlandırılan bir özellik olacak. Apple, ekran kilidi ve uygulamalara yenilikler eklerken özellikle Safari'ye yapay zeka desteği getirerek iOS 18'e geçme konusunda kullanıcıları etkilemeye çalışacak. Detaylar haberimizde!

Safari'ye eklenecek olan bir diğer özellik ise "Web Silgisi".

Bu özellik sayesinde, kullanıcılar web sayfalarında istemedikleri bölümleri silerek daha temiz bir görüntü elde edebilecekler.

Ayrıca, yapılan değişikliklerin sayfa yenilendiğinde veya tekrar ziyaret edildiğinde kalıcı olacağı da belirtiliyor.

iOS 18 ile iPhone'lara gelecek yapay zeka özellikleri - 1. Resim

iOS 18 ile Safari'nin arayüzünde değişikliklerin olması bekleniyor.

Adres çubuğunun tasarımının yenileneceği ve yeni bir kontrol menüsü ile kullanıcıların karşısına çıkacağı söyleniyor. 

Tüm bu değişiklikler, iOS 18'in önemli bir güncelleme olacağını gösteriyor.

iOS 18'in çıkışıyla birlikte, Safari'deki yenilikleri görmek için haziranı beklememiz gerekecek.

Kaynak: TGRT Haber
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