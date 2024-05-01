iOS 18, Safari'yi yapay zekayla donatacak: Üç özellik sızdırıldı

01 May 2024 15:37 - Güncelleme : 01 May 2024 15:41

iOS 18 güncellemesi alacak telefonlar listesi geçtiğimiz günlerde sızdırılmıştı. Bununla birlikte iOS 18 özellikleri ve yenilikleri de tanıtıma yaklaşık 1 ay kala belli olmaya devam ediyor. Son olarak da Apple'ın Safari'ye eklemeyi planladığı 3 yeni özellik sızdırıldı.

SAFARI YAPAY ZEKADAN NASİBİNİ ALACAK

Yapay zeka teknolojisinin, iPhone'ların yeni işletim sisteminin hemen her yerine sirayet edeceği bir sır değil. Bunun için Apple'ın Google veya OpenAI'dan destek almayı düşündüğü iddia ediliyor. Yeni ortaya çıkan bir rapora göre Safari de yapay zekadan nasibini alacak.

MacRumors sitesinden gelen bilgiye göre iOS 18 işletim sisteminde Safari, gezinme deneyimini geliştirmek için çeşitli yeni araçlara sahip olacak. Bu araçlar üç maddede sıralanıyor:

- Apple'ın cihaz üzerinde çalışan yapay zeka teknolojisiyle desteklenen "Akıllı Arama" özelliği, web sayfalarındaki önemli konuları ve ifadeleri belirleyecek. Bunların bir özetini çıkaracak.

- Kullanıcıların herhangi bir web sayfasının istenmeyen bölümlerini kaldırabilecekleri bir "Web Silgisi" aracı gelecek. Silme işlemi, geri alınmadığı sürece kalıcı olacak.

- Sayfa araçlarını birleştiren ve şu anda paylaşım menüsünde bulunan bazı işlevlerin yer aldığı yeni bir "Hızlı Erişim" paneli olacak. Bu panel, adres çubuğunda yer alacak.

Bunların dışında Apple'ın, kullanıcıların görsellere göz atarken ürünler hakkında bilgi edinmelerine olanak tanıyan daha güçlü bir Visual Look Up sürümü üzerinde çalıştığı söyleniyor. Bu özelliğin ise 2025 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

IOS 18 NE ZAMAN YAYINLANACAK?

iOS 18, 10 Haziran'da düzenlenecek Dünya Geliştiriciler Konferansı (WWDC 2024) etkinliğinde tanıtılacak. Diğer sürümlerde olduğu gibi yaz boyunca beta süreci devam edip, eylül veya ekim ayında da genel kullanıma sunulması bekleniyor.