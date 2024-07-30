iOS 18.1 Beta çıktı: Apple Intelligence, yapay zekayı iPhone'lara getirdi

30 Temmuz 2024 09:12 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 09:12

Teknoloji devi Apple, pazartesi günü iPhone akıllı telefonlarına yapay zeka özelliklerini getiren, Siri'ye yeni bir arayüz de dahil olmak üzere soruları cevaplamak için aygıttaki verileri kullanma yeteneği gibi özellikler sunan Apple Intelligence paketini iOS 18.1 ile kullanıma sundu.

APPLE INTELLIGENCE KULLANMAK İÇİN BEKLEME LİSTESİNE KAYDOLMAK GEREKİYOR

Apple Intelligence'ı yalnızca iOS 18.1 sürümünü yükleyen Apple geliştiricileri deneyimleyebiliyor. Bunun için Apple'ın Developer Programı kapsamında bir geliştirici hesabına sahip olmak gerekiyor.

Fakat süreç bununla da bitmiyor zira ABD'li şirket, Apple Intelligence'ı iOS 18.1'e sahip olan herkese açmak yerine bir bekleme listesi oluşturmayı tercih etmiş. Bu listeye kaydolduktan sonra sırası gelen kullanıcılar, iPhone yapay zeka özelliklerini deneyimleyebiliyor.

IOS 18.1 ÖZELLİKLERİ NELER?

Yazma Araçları, Siri'nin yenilenen tasarımı, sesli komutlar ve Siri'ye yazma arasında geçiş yapma seçeneği, transkriptler ve diğer içerikler için özetler, yeni Mail kategorileri ve akıllı yanıtlar, Mesajlar'da akıllı yanıtlar ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli Apple Intelligence özellikleri bugün itibariyle kullanıma sunuldu.

Yazma Araçları ile Mesajlar, Notlar, Mail, Pages ve yazdığınız diğer uygulamalardaki metinleri yeniden yazabilir, yazım denetimi yapabilir, dil bilgisi denetimi yapabilir ve özetleyebilirsiniz. Özetler, Notlar uygulamasındaki transkriptler için de çalışıyor.

Siri'nin güncellenmiş tasarımı, Siri etkinleştirildiğinde ekranın kenarlarında bir parıltı gösteriyor ve ekranın alt kısmına dokunarak sesli komutlar kullanmak yerine Siri'ye yazmanıza olanak tanıyor.

Siri, Apple'ın tüm ürün bilgisine ve Apple'ın destek veritabanına sahip olduğundan yardım isteyebilirsiniz. Ayrıca kişisel asistan istekler arasında bağlamı koruyabilir ve kelimelerinizi karıştırırsanız veya konuşurken fikrinizi değiştirirseniz sizi daha iyi takip edebilir.

Mail, Akıllı Yanıt seçeneklerinin yanı sıra mesaj özetlerini de destekler ve Akıllı Yanıt, Mesajlar uygulaması için de kullanılabilir. Kesintileri Azalt Odak modu, bir aracın gelmesi gibi hemen ihtiyacınız olan bildirimleri ortaya çıkarırken önemsiz bildirimleri filtrelemek için kullanılabilir.

Fotoğraflar Anıları destekler, böylece doğal dil istekleriyle bir slayt gösterisi oluşturabilirsiniz ve arama için doğal dil vardır. Arama artık videoları da kapsıyor, böylece aradığınız video segmentine doğrudan ulaşabiliyorsunuz.

CHATGPT ENTEGRASYONU KULLANIMA SUNULMADI

Bugün kullanılamayan özellikler arasında Image Playground, Genmoji, ChatGPT entegrasyonu, Fotoğraflar'daki nesneleri silme seçeneği, Öncelikli Bildirimler ve uygulamalarda daha fazlasını yapabilme ve ekran farkındalığı gibi diğer Siri yetenekleri yer alıyor. Yeni yetenekler zaman içinde kullanıma sunulacak ve Apple düzenli güncellemeler yapacak.

Şu an itibarıyla Apple Intelligence özellikleri geliştirici betasıyla sınırlı ve iOS 18.1, iPadOS 18.1 ve macOS Sequoia 15.1 için herkese açık bir beta olup olmayacağı belli değil. Apple, Apple Intelligence'ı bu sonbaharda beta olarak yayınlamayı planlıyor ve bu özellikler iOS 18, iPadOS 18 ve macOS Sequoia 15'in lansman sürümlerinden ayrı bir beta sürümünde olduğundan, Apple Intelligence yeni yazılım güncellemeleri eylül ayında ilk çıktığında hemen kullanıma sunulmayacak.

APPLE INTELLIGENCE HANGİ CİHAZLARA GELECEK?

Apple Intelligence, en az A17 Pro işlemciye sahip iPhone modellerinde ve M serisi işlemcilere sahip Mac ve iPad modellerinde çalışabiliyor. Yapay zekanın kullanılabileceği cihazların tam listesi ise şöyle: