iOS 18.4 Beta 2 güncellemesi yayında: iPhone'lara 7 yeni emoji geldi

Apple, iOS 18.4 güncellemesi için test sürecine devam ediyor. Geliştiricilere sunulan iOS 18.4 Beta 2 sürümü, iPhone kullanıcılarına 7 yeni emoji getirdi: Göz altı torbaları olan yüz, parmak izi, yapraksız ağaç, kök sebze, arp, kürek ve sıçrama (leke) emojileri. Öte yandan yeni iOS 18.4 özellikleri de belli oldu.

iOS 18.4 güncellemesi için test sürecini hız kesmeden sürdüren Apple, geliştiricilere yönelik olarak iOS 18.4 Beta 2 sürümünü dün itibarıyla yayınladı. iOS 18.4 Beta 1'in piyasaya sürülmesinden bir hafta sonra kullanıma sunulan bu yeni güncelleme ile iPhone akıllı telefonlara 7 yeni emoji geldi.

IOS 18.4 İLE SUNULAN YENİ EMOJİLER

Telefon ekranına bakıp kendinizi yorgun ve bitkin hissettiğinizi anlatacak bir emoji bulamıyorsanız, artık "göz altı torbaları olan yüz" simgesi sayesinde karşı tarafa bu durumu çok daha kolay ifade edebileceksiniz.

Bunun yanı sıra kullanıcılar birkaç yeni seçenek daha elde edecek. İşte iOS 18.4 Beta 2 ile eklenen yeni emojiler:

Göz altı torbaları olan yüz

Parmak izi

Yapraksız ağaç

Kök sebze

Arp

Kürek

Sıçrama (leke)

Emoji karakterleri Unicode Konsorsiyumu tarafından oluşturulup onaylanıyor ve ardından Apple ve diğer şirketler bu karakterler için kendi tasarımlarını oluşturuyor.

Ayrıca yeni emojilerin yalnızca en güncel yazılımı çalıştıran cihazlarda görüntülenebileceğini belirtmekte fayda var. iOS 18.3 veya daha eski sürümleri çalıştıran kullanıcılar, iOS 18.4 veya üzeri bir sürümden gelen mesajlardaki yeni emojileri boş bir simge olarak görecek.

IOS 18.4 GÜNCELLEMESİ İLE GELEN DİĞER YENİLİKLER

Yeni emojilere ek olarak, iOS 18.4 güncellemesi Apple Intelligence desteğini daha fazla dile genişletiyor. Ayrıca Apple News+ için yeni yemek tarifleri bölümü, 'Öncelikli Bildirimler' özelliği ve CarPlay geliştirmeleri de bu güncellemeyle geliyor.

IOS 18.4 NE ZAMAN GELECEK?

Apple, iOS 18.4 güncellemesini Nisan 2025 tarihinde tüm uyumlu iPhone modelleri için kullanıma sunacak. Bir önceki sürüm olan iOS 18.3 yeni özellikleri ile ocak ayında yayınlanmıştı.