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 | Ömer Faruk Dogan

iOS 18.4 nisan ayında geliyor: iPhone'lara sunulacak 6 büyük yeni özellik

Apple'ın iOS 18.4 güncellemesi için geri sayım başladı. Nisan ayının ilk haftasında yayınlanması beklenen yeni iOS sürümü, iPhone kullanıcıları için çarpıcı yeniliklerle geliyor. Apple Intelligence'tan Öncelikli Bildirimler'e, iPhone 15 Pro'ya özel Görsel Zeka işlevinden yeni emojilere kadar birçok dikkat çeken detay iOS 18.4 ile hayatımıza girecek.

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KAYNAK:
MacRumors
|
GİRİŞ:
23.03.2025
saat ikonu 12:16
|
GÜNCELLEME:
23.03.2025
saat ikonu 12:21

iOS 18.3'ün ardından merakla beklenen iOS 18.4 güncellemesi, uzun süredir beta testinde ve artık halka açık sürüme çok yakın. Apple resmi iOS 18 sayfasında "Nisan ayı başında kullanıma sunulacak" ifadesine yer verirken güncellemenin 7 Nisan haftasında veya en geç 14 Nisan'da yayınlanacağı tahmin ediliyor.

IOS 18.4 ÖZELLİKLERİ İLE GELECEK 6 BÜYÜK YENİLİK

iOS 18.4 güncellemesi, uyumlu iPhone'lara başta yapay zeka odaklı yenilikler olmak üzere birbirinden faydalı özellikleri kazandıracak. Ancak söz konusu özelliklerden 6 tanesi bilhassa dikkat çekici. İşte detaylar.

ÖNCELİKLİ BİLDİRİMLER VE APPLE INTELLIGENCE'A YENİ DİL SEÇENEKLERİ

iOS 18.4 özellikleri arasında en çok konuşulanlardan biri olan Öncelikli Bildirimler, yalnızca Apple Intelligence destekli cihazlarda aktif olacak. Özellik sayesinde acil yanıt gerektiren mesajlar, teslimatlar, toplantılar veya etkinlikler, kilit ekranında özel bir alanda vurgulanacak. Yapay zeka desteğiyle hangi bildirimin ön planda olacağı otomatik olarak belirlenecek. Sistem, tüm uygulamalar için genel olarak veya uygulama bazında kişiselleştirilebilecek.

iOS 18.4 ile birlikte Apple Intelligence; Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Japonca, Korece, Brezilya Portekizcesi ve Basitleştirilmiş Çince gibi dillerle birlikte, Singapur ve Hindistan İngilizcesi için de yerelleştirilmiş destek sunacak. Böylece Apple yapay zeka deneyimini küresel çapta çok daha erişilebilir hale getirmiş olacak.

IPHONE 15 PRO İÇİN GÖRSEL ZEKA

iPhone 15 Pro kullanıcıları için iOS 18.4 güncellemesi büyük bir sürpriz içeriyor. Daha önce yalnızca iPhone 16 serisine özel olan Görsel Zeka artık iPhone 15 Pro modellerinde de aktif hale geliyor. Eylem Düğmesi üzerinden erişilebilecek özellik, kullanıcılara sahne analizi ve nesne tanıma gibi gelişmiş yapay zeka fonksiyonları sunacak.

DENETİM MERKEZİ'NE ORTAM MÜZİĞİ GEÇİŞİ

Yeni güncellemeyle birlikte Denetim Merkezi iOS 18.4 ile daha zengin hale geliyor. Ortam Müziği geçişi sayesinde kullanıcılar dört farklı ses kategorisinden (Uyku, Rahatlama, Üretkenlik, Sağlık) seçim yaparak ruh haline uygun fon müziğiyle deneyimlerini özelleştirebilecek.

YENİ EMOJİLER GELİYOR

iOS 18.4 güncellemesi emoji tutkunlarını da sevindirecek. Yeni sürümle birlikte göz altı torbaları, parmak izi, yapraksız ağaç, kök sebze, arp, kürek ve sıçrama gibi yedi yeni emoji klavyeye ekleniyor.

APPLE VISION PRO İÇİN TAM ENTEGRASYON

Apple Vision Pro kullanıcıları da iOS 18.4 güncellemesi ile yeni bir döneme giriyor. Güncelleme kapsamında sunulacak Vision Pro uygulaması, başlık hakkında bilgi görüntüleme, içerik keşfetme ve uygulama indirme gibi fonksiyonlar içeriyor.

En dikkat çeken özelliklerden biri olan Misafir Modu kontrolü ise iPhone üzerinden yapılabilecek. Başkasının Vision Pro'yu kullanması durumunda hangi içeriklerin gösterileceği telefon üzerinden anlık olarak yönetilebilecek.

IOS 18.4 GÜNCELLEMESİ NASIL YÜKLENİR?

Güncelleme yayınlandığında, Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme yolunu izleyerek iOS 18.4 güncellemesi cihazınıza kolayca indirilebilecek. Eğer beta programındaysanız, sürüm otomatik olarak sunulacak.

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Sıkça Sorulan Sorular

iOS 18.4 güncellemesi ne zaman yayınlanacak?
iOS 18.4 güncellemesi, Apple tarafından nisan ayı başı olarak duyuruldu. Güncellemenin 7 Nisan haftasında ya da en geç 14 Nisan’a kadar kullanıma sunulması bekleniyor.
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#Teknoloji
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