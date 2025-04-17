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 | Ömer Faruk Dogan

iOS 18.4.1 güncellemesi yayınlandı: iPhone'lardaki can sıkan hata çözüldü

Apple, iPhone ve iPad kullanıcıları için iOS 18.4.1 ve iPadOS 18.4.1 güncellemelerini yayınladı. iPhone'lara güvenlik iyileştirmelerini getiren yeni sürüm, aynı zamanda can sıkan bir hatayı da ortadan kaldırdı.

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KAYNAK:
Ömer Faruk Dogan
|
GİRİŞ:
17.04.2025
saat ikonu 10:57
|
GÜNCELLEME:
17.04.2025
saat ikonu 10:57

Apple, iPhone ve iPad kullanıcılarını ilgilendiren yeni güncellemeleri erişime açtı. iOS 18.4.1 ve iPadOS 18.4.1 sürümleri, geçtiğimiz ay yayınlanan 18.4 versiyonlarının ardından geldi. Küçük çaplı iyileştirmeler içeren güncellemeler, özellikle bazı kullanıcıların yaşadığı teknik aksaklıklara odaklanıyor.

MacRumors'un haberine göre CarPlay'in bazı araçlarda kablosuz olarak çalışmaması gibi sıkça bildirilen problemler, yeni sürümle birlikte çözüme kavuşturuldu. Ayrıca silinmiş uygulamaların kendiliğinden geri yüklenmesi gibi can sıkıcı hatalara da müdahale edildi. Apple'ın açıklamasına göre güvenlik iyileştirmeleri de yer alıyor.

iOS 18.4.1 güncellemesi yayınlandı: iPhone'lardaki can sıkan hata çözüldü

IOS 18.4.1 NASIL YÜKLENİR?

Desteklenen cihazlarda Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme adımları izlenerek yeni sürümler indirilebiliyor. Bu arada Apple iOS 18.5 ve iPadOS 18.5 üzerinde çalışmaya devam ediyor. Test sürecindeki güncellemelerin mayıs ayında kullanıcılarla buluşması bekleniyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

iOS 18.4.1 güncellemesi ne tür sorunları gideriyor?
iOS 18.4.1, özellikle kablosuz CarPlay bağlantısında yaşanan problemleri ve silinen uygulamaların kendiliğinden geri yüklenmesi gibi sorunları çözüyor. Ayrıca genel performans ve güvenlik iyileştirmeleri de içeriyor.
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