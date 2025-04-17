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 | Suat Vilgen

Gökbilimciler yanlışlıkla keşfetti! Mükemmel gezegen sistemi

Gökbilimciler, başka bir araştırma çalışması esnasında Dünya’dan yalnızca 120 ışık yılı uzaklıkta bulunan mükemmel bir gezegen sistemi keşfetti.

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KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
17.04.2025
saat ikonu 10:26
|
GÜNCELLEME:
17.04.2025
saat ikonu 10:40

Gökbilimciler sürpriz sonucu heyecan verici bir keşfe imza attı. Kahverengi cücelerin fiziksel ve yörüngesel özelliklerini incelemek üzere aldıkları ışık verilerini inceleyen araştırma ekibi iki yıldızın etrafında 90 derecelik kusursuz bir açıyla dönen bir gezegen keşfetti. Birleşik Krallık’ta yer alan Birmingham Üniversitesi’nden gökbilimci Amaury Triaud, söz konusu yapının, şimdiye kadar bir ikili sistem etrafında keşfedilen ilk kutupsal yörüngeye sahip gezegen olma özelliğini taşıdığını belirtti. “2M1510” adı verilen sistem hakkında konuşan Triaud, "Hem bir ikili sistem, hem de kahverengi cüce çifti etrafında dönen ve üstelik kutupsal yörüngeye sahip bir gezegen bulmak son derece heyecan verici” dedi.

Gökbilimciler yanlışlıkla keşfetti! Mükemmel gezegen sistemi

NE UMDULAR, NE BULDULAR!

Science Allert'in haberine göre araştırma ekibi, keşfin tamamen tesadüfi olduğunu vurguluyor. Ekip lideri Triaud, “Aslında böyle bir ötegezegenin izini sürmüyorduk. Gördüklerimiz karşısında şaşkınlığımızı gizleyemedik” ifadelerini kullandı.

Gökbilimciler yanlışlıkla keşfetti! Mükemmel gezegen sistemi

MÜKEMMEL AMA BAŞARISIZ YILDIZLAR

Kahverengi cüceler, gezegenlerle yıldızlar arasında kalmış, ne tam anlamıyla biri ne de diğeri olan gökcisimleri. Yeterince büyük olmadıkları için hidrojen füzyonunu başlatamıyorlar; bu yüzden “başarısız yıldızlar” olarak anılsalar da, evrende oldukça özel bir konumda yer alıyorlar. Onlar, evrenin yapıtaşlarını anlamaya çalışan bilim insanları için adeta birer ipucu niteliğinde.

Gökbilimciler yanlışlıkla keşfetti! Mükemmel gezegen sistemi
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JÜPİTER’İN 35 KATI!

Sistemdeki kahverengi cüceler – 2M1510 A ve B – Jüpiter’in yaklaşık 35 katı kütleye sahip ve sadece 20,9 günde birbirlerinin etrafında dönüyorlar. Onlardan çok daha uzakta, 2M1510 C adı verilen üçüncü bir kahverengi cüce daha bulunuyor, fakat gözlemlenen salınımın kaynağı olmadığı anlaşıldı.

Gökbilimciler yanlışlıkla keşfetti! Mükemmel gezegen sistemi
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DEVASA KÜTLE

Yörüngesi tam olarak belirlenemeyen ötegezegen, “2M1510(AB) b” olarak adlandırılıyor. İlk tahminler, bu cismin yörünge süresinin 100 ila birkaç bin gün arasında, kütlesinin ise 10 ila 1000 Dünya kütlesi arasında değişebileceğini gösteriyor. En olası senaryo, birkaç yüz Dünya kütlesine sahip olduğu yönünde.

Sıkça Sorulan Sorular

ÖTEGEZEGEN NEDİR?
Diğer yıldızların etrafında dolanan gezegenlere de ötegezegen denir. Ötegezegenleri direkt olarak teleskopla gözlemlemek çok zordur. Yıldızlarının parlak ışığı arkasında görünmezler. Astronomlar uzaktaki gezegenleri keşfetmek ve inceleyebilmek için farklı yöntemler kullanırlar.
ETİKETLER
#ötegezegen
#Gök Bilim
#cüce gezegen
#Teknoloji
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