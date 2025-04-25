iOS 19, MacBook ve iPad'lerdeki sevilen özelliği iPhone modellerine getiriyor

iOS 19 güncellemesi ile birlikte iPhone cihazlara çok konuşulacak bir yenilik geliyor. Sahne Yöneticisi ile iPhone'larda çoklu görev çağı başlıyor. Ancak bu özellik yalnızca belli başlı modellerde kullanılabilecek.
Apple'ın haziran ayında tanıtacağı yeni mobil işletim sistemi iOS 19 hakkında dikkat çekici bir iddia ortaya çıktı. Güvenilirliği zaman zaman tartışma konusu olan sızıntı kaynağı Majin Bu, iOS 19'un USB-C girişine sahip iPhone modellerine sınırlı bir Sahne Yöneticisi özelliği sunacağını öne sürdü.
Halihazırda iPad ve Mac'lerde bulunan Sahne Yöneticisi (Stage Manager) sayesinde, iPhone kullanıcıları harici bir ekrana bağlandıklarında, aynı anda birden fazla uygulamayı çalıştırabilecekleri yeni bir arayüz deneyimleyebilecek.
Sahne Yöneticisi ilk olarak iPadOS'ta tanıtılan ve çoklu görev yönetimini daha verimli hale getiren bir özellik. iOS 19 ile birlikte belirli sınırlamalarla iPhone'lara da taşınacağı belirtiliyor. Ancak sadece USB-C portlu iPhone modellerinde kullanılabilecek. Yani iPhone 15 serisi ve sonrasındaki cihazlar bu yenilikten faydalanabilecek.
Şu anki iPhone modelleri harici ekranlara yalnızca temel ekran yansıtma yapabiliyor. Eğer Majin Bu'nun iddiası doğruysa, Apple bu konuda ciddi bir sıçrama yapmış olacak. Ancak Stage Manager'ın iPhone'da ne derece kapsamlı olacağı, henüz netlik kazanmış değil.
Apple, 9 Haziran 2025'te düzenlenecek WWDC 2025 etkinliğinde iOS 19'u resmi olarak tanıtacak. Aynı gün, geliştiriciler için ilk beta sürümünün yayınlanması bekleniyor. Söz konusu Stage Manager desteğinin ise ilk beta sürümde mi yoksa ilerleyen bir güncellemede mi sunulacağı belirsizliğini koruyor.
Belirtmek gerekiyor ki, iddiayı dile getiren Majin Bu, geçmişte bazı doğru tahminlerde bulunmuş olsa da, bazı büyük yanılgıları da mevcut. Örneğin iPhone 16e adını önceden sızdırmış, Apple Watch Ultra 2 için yeni kayış tasarımlarını doğru şekilde paylaşmıştı. Ancak iPhone SE'nin yeni modelinde Dynamic Island olacağını söyleyip yanılmıştı.