Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

iOS 19, MacBook ve iPad'lerdeki sevilen özelliği iPhone modellerine getiriyor

iOS 19 güncellemesi ile birlikte iPhone cihazlara çok konuşulacak bir yenilik geliyor. Sahne Yöneticisi ile iPhone'larda çoklu görev çağı başlıyor. Ancak bu özellik yalnızca belli başlı modellerde kullanılabilecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Ömer Faruk Dogan
|
GİRİŞ:
25.04.2025
saat ikonu 14:35
|
GÜNCELLEME:
25.04.2025
saat ikonu 14:35

Apple'ın haziran ayında tanıtacağı yeni mobil işletim sistemi iOS 19 hakkında dikkat çekici bir iddia ortaya çıktı. Güvenilirliği zaman zaman tartışma konusu olan sızıntı kaynağı Majin Bu, iOS 19'un USB-C girişine sahip iPhone modellerine sınırlı bir Sahne Yöneticisi özelliği sunacağını öne sürdü.

Halihazırda iPad ve Mac'lerde bulunan Sahne Yöneticisi (Stage Manager) sayesinde, iPhone kullanıcıları harici bir ekrana bağlandıklarında, aynı anda birden fazla uygulamayı çalıştırabilecekleri yeni bir arayüz deneyimleyebilecek.

iOS 19, MacBook ve iPad'lerdeki sevilen özelliği iPhone modellerine getiriyor

SAHNE YÖNETİCİSİ İLE IPHONE'LARDA ÇOKLU GÖREV DÖNEMİ BAŞLIYOR

Sahne Yöneticisi ilk olarak iPadOS'ta tanıtılan ve çoklu görev yönetimini daha verimli hale getiren bir özellik. iOS 19 ile birlikte belirli sınırlamalarla iPhone'lara da taşınacağı belirtiliyor. Ancak sadece USB-C portlu iPhone modellerinde kullanılabilecek. Yani iPhone 15 serisi ve sonrasındaki cihazlar bu yenilikten faydalanabilecek.

Şu anki iPhone modelleri harici ekranlara yalnızca temel ekran yansıtma yapabiliyor. Eğer Majin Bu'nun iddiası doğruysa, Apple bu konuda ciddi bir sıçrama yapmış olacak. Ancak Stage Manager'ın iPhone'da ne derece kapsamlı olacağı, henüz netlik kazanmış değil.

WWDC 2025'TE GÖZLER IOS 19'DA OLACAK

Apple, 9 Haziran 2025'te düzenlenecek WWDC 2025 etkinliğinde iOS 19'u resmi olarak tanıtacak. Aynı gün, geliştiriciler için ilk beta sürümünün yayınlanması bekleniyor. Söz konusu Stage Manager desteğinin ise ilk beta sürümde mi yoksa ilerleyen bir güncellemede mi sunulacağı belirsizliğini koruyor.

Belirtmek gerekiyor ki, iddiayı dile getiren Majin Bu, geçmişte bazı doğru tahminlerde bulunmuş olsa da, bazı büyük yanılgıları da mevcut. Örneğin iPhone 16e adını önceden sızdırmış, Apple Watch Ultra 2 için yeni kayış tasarımlarını doğru şekilde paylaşmıştı. Ancak iPhone SE'nin yeni modelinde Dynamic Island olacağını söyleyip yanılmıştı.

iOS 19, MacBook ve iPad'lerdeki sevilen özelliği iPhone modellerine getiriyor

IOS 19 ALACAK CİHAZLAR TAM LİSTE

  • iPhone 16e, iPhone 16, ‌iPhone 16‌ Plus, iPhone 16 Pro, ‌iPhone 16 Pro‌ Max
  • iPhone 15, ‌iPhone 15‌ Plus, ‌iPhone 15‌ Pro, ‌iPhone 15‌ Pro Max
  • ‌iPhone‌ 14, ‌iPhone‌ 14 Plus, ‌iPhone‌ 14 Pro, ‌iPhone‌ 14 Pro Max
  • ‌iPhone‌ 13, ‌iPhone‌ 13 mini, ‌iPhone‌ 13 Pro, ‌iPhone‌ 13 Pro Max
  • ‌iPhone‌ 12, iPhone 12 mini, ‌iPhone‌ 12 Pro, iPhone 12 Pro Max
  • ‌iPhone‌ 11, ‌iPhone‌ 11 Pro, iPhone 11 Pro Max
  • ‌iPhone‌ SE 2. nesil ve daha yeni
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD-Çin arasındaki ticaret savaşı Tesla'yı vurdu: Musk'tan itiraf gibi açıklama
Bilim insanları Güneş'i "kapatmaya" hazırlanıyor! Çalışmalar haftaya başlayacak

Sıkça Sorulan Sorular

iOS 19 ne zaman tanıtılacak?
Apple, iOS 19'u 9 Haziran 2025'te düzenlenecek WWDC 2025 etkinliğinde resmi olarak tanıtacak. Aynı gün geliştiriciler için ilk beta sürümünün yayınlanması bekleniyor.
iOS 19 hangi iPhone modellerine gelecek?
Kesin liste henüz açıklanmadı ancak iOS 18'i destekleyen modellerin büyük oranda iOS 19'u da alması bekleniyor.
ETİKETLER
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.