iOS 19, MacBook ve iPad'lerdeki sevilen özelliği iPhone modellerine getiriyor

iOS 19 güncellemesi ile birlikte iPhone cihazlara çok konuşulacak bir yenilik geliyor. Sahne Yöneticisi ile iPhone'larda çoklu görev çağı başlıyor. Ancak bu özellik yalnızca belli başlı modellerde kullanılabilecek.

Apple'ın haziran ayında tanıtacağı yeni mobil işletim sistemi iOS 19 hakkında dikkat çekici bir iddia ortaya çıktı. Güvenilirliği zaman zaman tartışma konusu olan sızıntı kaynağı Majin Bu, iOS 19'un USB-C girişine sahip iPhone modellerine sınırlı bir Sahne Yöneticisi özelliği sunacağını öne sürdü.

Halihazırda iPad ve Mac'lerde bulunan Sahne Yöneticisi (Stage Manager) sayesinde, iPhone kullanıcıları harici bir ekrana bağlandıklarında, aynı anda birden fazla uygulamayı çalıştırabilecekleri yeni bir arayüz deneyimleyebilecek.

SAHNE YÖNETİCİSİ İLE IPHONE'LARDA ÇOKLU GÖREV DÖNEMİ BAŞLIYOR

Sahne Yöneticisi ilk olarak iPadOS'ta tanıtılan ve çoklu görev yönetimini daha verimli hale getiren bir özellik. iOS 19 ile birlikte belirli sınırlamalarla iPhone'lara da taşınacağı belirtiliyor. Ancak sadece USB-C portlu iPhone modellerinde kullanılabilecek. Yani iPhone 15 serisi ve sonrasındaki cihazlar bu yenilikten faydalanabilecek.

Şu anki iPhone modelleri harici ekranlara yalnızca temel ekran yansıtma yapabiliyor. Eğer Majin Bu'nun iddiası doğruysa, Apple bu konuda ciddi bir sıçrama yapmış olacak. Ancak Stage Manager'ın iPhone'da ne derece kapsamlı olacağı, henüz netlik kazanmış değil.

WWDC 2025'TE GÖZLER IOS 19'DA OLACAK

Apple, 9 Haziran 2025'te düzenlenecek WWDC 2025 etkinliğinde iOS 19'u resmi olarak tanıtacak. Aynı gün, geliştiriciler için ilk beta sürümünün yayınlanması bekleniyor. Söz konusu Stage Manager desteğinin ise ilk beta sürümde mi yoksa ilerleyen bir güncellemede mi sunulacağı belirsizliğini koruyor.

Belirtmek gerekiyor ki, iddiayı dile getiren Majin Bu, geçmişte bazı doğru tahminlerde bulunmuş olsa da, bazı büyük yanılgıları da mevcut. Örneğin iPhone 16e adını önceden sızdırmış, Apple Watch Ultra 2 için yeni kayış tasarımlarını doğru şekilde paylaşmıştı. Ancak iPhone SE'nin yeni modelinde Dynamic Island olacağını söyleyip yanılmıştı.

IOS 19 ALACAK CİHAZLAR TAM LİSTE

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iPhone 15, ‌iPhone 15‌ Plus, ‌iPhone 15‌ Pro, ‌iPhone 15‌ Pro Max

‌iPhone‌ 14, ‌iPhone‌ 14 Plus, ‌iPhone‌ 14 Pro, ‌iPhone‌ 14 Pro Max

‌iPhone‌ 13, ‌iPhone‌ 13 mini, ‌iPhone‌ 13 Pro, ‌iPhone‌ 13 Pro Max

‌iPhone‌ 12, iPhone 12 mini, ‌iPhone‌ 12 Pro, iPhone 12 Pro Max

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‌iPhone‌ SE 2. nesil ve daha yeni