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 | Ömer Faruk Dogan

iOS 26 Public Beta yayında! iPhone'a iOS 26 Beta nasıl yüklenir?

Apple, Liquid Glass adı verilen yeni arayüz tasarımıyla gelen iOS 26'nın herkese açık beta sürümünü kullanıma sundu. iPhone kullanıcıları artık iOS 26 Public Beta güncellemesini ücretsiz şekilde indirip deneyimleyebiliyor. Peki iPhone'a iOS 26 Beta nasıl yüklenir?

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KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
25.07.2025
saat ikonu 11:55
|
GÜNCELLEME:
25.07.2025
saat ikonu 11:55

Apple, merakla beklenen iOS 26, watchOS 26, Tahoe ve diğer işletim sistemleri için herkese açık (public) beta programını resmen başlattı. Kullanıcılar artık Apple'ın yeni nesil yazılımlarını deneyimleme fırsatına sahip. En çok ilgi gören güncelleme ise şüphesiz, Liquid Glass tasarımı ile gelen iOS 26.

IOS 26 PUBLIC BETA NASIL İNDİRİLİR?

Apple'ın beta yazılım programına katılarak iOS 26 Public Beta sürümünü ücretsiz şekilde cihazınıza kurabilirsiniz. Ancak başlamadan önce mutlaka iPhone'unuzu yedeklemeniz tavsiye ediliyor. Zira beta sürümler, kullanım deneyimini olumsuz etkileyen bazı sorunlara ve kararsızlıklara neden olabilir.

iOS 26 Public Beta yayında! iPhone'a iOS 26 Beta nasıl yüklenir?

İşte adım adım iOS 26 Public Beta yükleme rehberi:

  • iPhone'unuzdan beta.apple.com adresine Safari tarayıcısıyla giriş yapın.
  • "Kaydol" butonuna dokunun ve Apple hesabınızla giriş yapın. Açılan sözleşmeyi okuyup onaylayın.
  • iPhone'da Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme bölümüne girin.
  • "Beta Güncellemeleri" sekmesine girin.
  • Açılan listeden iOS 26 Public Beta seçeneğini işaretleyin.
  • Geri döndüğünüzde iOS 26 Public Beta indirilmeye başlayacaktır.

Yeterli depolama alanı varsa, güncelleme kısa sürede cihazınıza yüklenecektir. İndirilme işleminin tamamlanması internet hızınıza bağlı olarak birkaç dakika veya birkaç saat sürebilir. Bu aşamada artık yapmanız gereken şey, beklemek.

iOS 26 Public Beta yayında! iPhone'a iOS 26 Beta nasıl yüklenir?

BETA SÜRÜMDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Unutmamak gerekiyor ki iOS 26 Public Beta, nihai sürüm değil ve çok ciddi sorunlar içerebiliyor. Örneğin telefonunuzun bataryası, her zamankinden daha hızlı tükenebilir. Bazı uygulamalar, yeni sürümle uyumlu hale gelene kadar çalışmayabilir veya çökebilir. Aynı zamanda cihaz normalde daha fazla ısınabilir.

Şayet bu ve benzeri sorunlar sizin kırmızı çizginizse ve yaşamanız durumunda günlük kullanım deneyiminiz çok kötü etkilenecekse, iOS 26 Public Beta güncellemesi yüklememeniz daha faydalı olabilir.

iOS 26 Public Beta yayında! iPhone'a iOS 26 Beta nasıl yüklenir?

IOS 26 FİNAL SÜRÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Apple, iOS 26'nın final sürümünü, Eylül 2025'te iPhone 17 serisiyle birlikte yayınlamayı planlıyor. O zamana kadar beta süreci devam edecek ve yeni güncellemelerle sistem daha stabil hale getirilecek.

IOS 26 ALACAK TELEFONLAR LİSTESİ

Aşağıdaki listede iOS 26 güncellemesi alacak iPhone modelleri yer alıyor:

iPhone 16 serisi:

  • iPhone 16e
  • iPhone 16
  • iPhone 16 Plus
  • iPhone 16 Pro
  • iPhone 16 Pro Max

iPhone 15 serisi:

  • iPhone 15
  • iPhone 15 Plus
  • iPhone 15 Pro
  • iPhone 15 Pro Max

iPhone 14 serisi:

  • iPhone 14
  • iPhone 14 Plus
  • iPhone 14 Pro
  • iPhone 14 Pro Max

iPhone 13 serisi:

  • iPhone 13
  • iPhone 13 mini
  • iPhone 13 Pro
  • iPhone 13 Pro Max

iPhone 12 serisi:

  • iPhone 12
  • iPhone 12 mini
  • iPhone 12 Pro
  • iPhone 12 Pro Max

iPhone 11 serisi:

  • iPhone 11
  • iPhone 11 Pro
  • iPhone 11 Pro Max

iPhone SE serisi:

  • iPhone SE (2. nesil)
  • iPhone SE (3. nesil)
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Sıkça Sorulan Sorular

iOS 26 Public Beta güvenli mi?
Beta sürümleri test amacıyla sunulduğu için hata içerme riski taşır. Bu nedenle iOS 26 Public Beta herkese önerilmez.
ETİKETLER
#Macos 26
#Ios 26
#Watchos 26
#Apple Beta
#Liquid Glass
#Teknoloji
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