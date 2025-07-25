iOS 26 Public Beta yayında! iPhone'a iOS 26 Beta nasıl yüklenir?

Apple, merakla beklenen iOS 26, watchOS 26, macOS 26 Tahoe ve diğer işletim sistemleri için herkese açık (public) beta programını resmen başlattı. Kullanıcılar artık Apple'ın yeni nesil yazılımlarını deneyimleme fırsatına sahip. En çok ilgi gören güncelleme ise şüphesiz, Liquid Glass tasarımı ile gelen iOS 26.
Apple'ın beta yazılım programına katılarak iOS 26 Public Beta sürümünü ücretsiz şekilde cihazınıza kurabilirsiniz. Ancak başlamadan önce mutlaka iPhone'unuzu yedeklemeniz tavsiye ediliyor. Zira beta sürümler, kullanım deneyimini olumsuz etkileyen bazı sorunlara ve kararsızlıklara neden olabilir.
İşte adım adım iOS 26 Public Beta yükleme rehberi:
Yeterli depolama alanı varsa, güncelleme kısa sürede cihazınıza yüklenecektir. İndirilme işleminin tamamlanması internet hızınıza bağlı olarak birkaç dakika veya birkaç saat sürebilir. Bu aşamada artık yapmanız gereken şey, beklemek.
Unutmamak gerekiyor ki iOS 26 Public Beta, nihai sürüm değil ve çok ciddi sorunlar içerebiliyor. Örneğin telefonunuzun bataryası, her zamankinden daha hızlı tükenebilir. Bazı uygulamalar, yeni sürümle uyumlu hale gelene kadar çalışmayabilir veya çökebilir. Aynı zamanda cihaz normalde daha fazla ısınabilir.
Şayet bu ve benzeri sorunlar sizin kırmızı çizginizse ve yaşamanız durumunda günlük kullanım deneyiminiz çok kötü etkilenecekse, iOS 26 Public Beta güncellemesi yüklememeniz daha faydalı olabilir.
Apple, iOS 26'nın final sürümünü, Eylül 2025'te iPhone 17 serisiyle birlikte yayınlamayı planlıyor. O zamana kadar beta süreci devam edecek ve yeni güncellemelerle sistem daha stabil hale getirilecek.
Aşağıdaki listede iOS 26 güncellemesi alacak iPhone modelleri yer alıyor:
iPhone 16 serisi:
iPhone 15 serisi:
iPhone 14 serisi:
iPhone 13 serisi:
iPhone 12 serisi:
iPhone 11 serisi:
iPhone SE serisi: