Editor
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

iOS 27 güncellemesinin tanıtım tarihi duyuruldu: WWDC 2026 etkinliği geliyor

Apple, iOS 27 ve macOS 27 gibi işletim sistemlerinin yanı sıra Siri için geliştirilen Apple Intelligence güncellemelerinin duyurulması beklenen WWDC 2026 etkinliğini duyurdu. İşte iOS 27 çıkış tarihi ve güncellemeyi alacak cihazların listesi.

Murat Makas
24.03.2026
saat ikonu 11:54
24.03.2026
saat ikonu 11:54

Apple, her yıl düzenlediği Dünya Geliştiriciler Konferansı'nın (WWDC 2026) başlangıç tarihini 8 Haziran olarak belirledi. Apple Park'ta gerçekleştirilecek ve 12 Haziran'a kadar sürecek etkinlikte, şirketin yeni nesil işletim sistemleri ile yazılım yenilikleri vitrine çıkacak.

Şirket yakın zamanda, uygun fiyatlı MacBook Neo, MacBook Pro serisi için işlemci yükseltmeleri, yeni Studio Display XDR monitör, yeni nesil AirPods Max ve ikinci nesil AirTag modellerini tanıtmıştı. WWDC 2026 etkinliğinde ise ana odak noktasının yazılım güncellemeleri olması öngörülüyor.

iOS, iPadOS, macOS, watchOS ve tvOS işletim sistemlerinin 2027 sürümleri etkinlikte sahne alacak. Geçtiğimiz yılki görsel yeniliklerin ardından, Apple Intelligence altyapısının geciken özellikleri nihayet kullanıcılara sunulacak. Beklentilerin merkezinde ise yapay zeka ile tamamen güçlendirilmiş gelişmiş bir Siri deneyimi yatıyor.

Basın bülteninde detaylara yer veren Apple yetkilileri, "WWDC26; yapay zeka gelişmeleri, heyecan verici yeni yazılımlar ve geliştirici araçları dahil olmak üzere Apple platformları için güncellemeleri ön plana çıkaracak" ifadelerini kullandı.

IOS 27 HANGİ CİHAZLARA GELECEK?

Apple'ın yeni işletim sistemi iOS 27’nin destekleyeceği cihazların tam listesi de şekillenmeye başladı. Paylaşılan bilgilere göre desteklenen modeller şu şekilde sıralanıyor:

  • iPhone 18 serisi: iPhone 18, 18 Pro, 18 Pro Max
  • iPhone Fold
  • iPhone 17 serisi: iPhone 17, 17 Air, 17 Pro, 17 Pro Max
  • iPhone 16 serisi: iPhone 16, 16 Plus, 16e, 16 Pro, 16 Pro Max
  • iPhone 15 serisi: iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max
  • iPhone 14 serisi: iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max
  • iPhone 13 serisi: iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max
  • iPhone 12 serisi: iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max
MACOS 27 GÜNCELLEMESİNİ ALACAK CİHAZLAR

Bilgisayar tarafında ise macOS 27 sürümü Apple Silicon (M1 ve üzeri) işlemcili Mac'leri destekleyecek. Intel işlemcili hiçbir Mac modeline güncelleme sunulmayacak. Desteklenen modeller arasında MacBook Air ile MacBook Pro cihazları bulunuyor. Ek olarak iMac modelleriyle birlikte tüm Apple Silicon tabanlı Mac mini, Mac Studio ve Mac Pro bilgisayarlar yeni işletim sistemine kavuşacak.

Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
