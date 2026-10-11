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Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
11.10.2026
saat ikonu 17:40
|
GÜNCELLEME:
11.10.2026
saat ikonu 17:40

iOS 27 kullanan iPhone sahipleri dikkat! Pilinizi tüketen özellik ortaya çıktı

Apple'ın iOS 27 ile kullanıma sunduğu Bağlantı Desteği özelliğinden iPhone kullanıcıları şikayetçi. Pil ömrünü düşürdüğü ve mobil veri kullanımını artırdığı belirtiliyor. Peki Bağlantı Desteği özelliği nasıl kapatılır?

Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan
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iOS 27 kullanan iPhone sahipleri dikkat! Pilinizi tüketen özellik ortaya çıktı
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
11.10.2026
saat ikonu 17:40
|
GÜNCELLEME:
11.10.2026
saat ikonu 17:40

’ın iOS 27 işletim sistemine geçiş yapan bazı kullanıcıları, pil tüketiminin ve mobil veri kullanımının arttığını bildiriyor. Probleme Bağlantı Desteği adlı özelliğin sebep olduğu tahmin ediliyor. Kullanıcılar pil ömrünü iyileştirmek için bu ayarı kontrol etmeye başladı.

Reddit'te bazı kullanıcılar 'Bağlantı Desteği'ni devre dışı bıraktıktan sonra pil ömürlerinin iyileştiğini ifade etti. Apple ise özelliğin pil tüketimini artırdığına ilişkin resmi bir açıklama yapmış değil. Ancak şirketin destek sayfasında, Wi-Fi bağlantısının yavaşlaması veya kullanılamaz hale gelmesi durumunda daha fazla hücresel veri tüketebileceğini söylüyor.

iOS 27 kullanan iPhone sahipleri dikkat! Pilinizi tüketen özellik ortaya çıktı

BAĞLANTI DESTEĞİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Apple’ın eski Wi-Fi Assist özelliğinin yerini alan Bağlantı Desteği (Connectivity Assist), Wi-Fi bağlantınız zayıfsa hücresel veriyi de devreye sokabiliyor. Böylece kullanıcıların bağlantılarını daha istikrarlı hale getirmeyi amaçlayan özellik, bazı ağlarda mobil veri tüketiminin artmasına neden olabiliyor.

Bununla birlikte, pil tüketimindeki artışın her kullanıcıda aynı nedenden kaynaklandığını gösteren kesin bir kanıt bulunmuyor.

iOS 27 kullanan iPhone sahipleri dikkat! Pilinizi tüketen özellik ortaya çıktı

BAĞLANTI DESTEĞİ NASIL KAPATILIR?

iPhone kullanıcıları, Ayarlar uygulamasındaki Wi-Fi bölümüne girerek kayıtlı ağların alt kısmında yer alan Bağlantı Desteği seçeneğini kontrol edebilir. Apple ayrıca her Wi-Fi ağının yanındaki bilgi simgesi üzerinden ilgili ağa özel bir kontrol seçeneği sunuyor.

Özellikle belirli bir yönlendirici veya reklam engelleme yapılandırması hücresel bağlantının sık sık devreye girmesine neden oluyorsa ağ bazındaki ayarlar da incelenebilir.

iOS 27 kullanan iPhone sahipleri dikkat! Pilinizi tüketen özellik ortaya çıktı

Mobil veri tüketimini takip etmek isteyen kullanıcılar, Ayarlar menüsündeki Hücresel bölümünden ve Sistem Hizmetleri kayıtlarından yararlanabilir. Ancak faturalandırmaya esas toplam kullanım miktarını öğrenmek için operatör kayıtlarının kontrol edilmesi öneriliyor.

Özelliği geçici olarak kapatıp pil ömrünü ve hücresel veri kullanımını birkaç gün boyunca karşılaştırmak olası etkisini anlamaya yardımcı olabilir. Bununla birlikte güncellemenin hemen ardından yalnızca birkaç saatlik gözleme dayanarak sonuca varılmaması gerekiyor. Arka planda devam eden indeksleme işlemleri de güncelleme sonrasında pil tüketimini etkileyebiliyor.

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#iphone
#Apple
#Ios 27
#Bağlantı Desteği
#Wi-fi Assist
#Teknoloji
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