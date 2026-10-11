Güvenlik önlemleri devre dışı bırakılan yapay zeka modellerinin terörle bağlantılı taleplere nasıl cevap verdiğini inceleyen araştırmada, test edilen 5 modelden 3'ünün güvenlik test lerini geçemediği ortaya çıktı. Çalışmayı İngiltere merkezli Tech Against Terrorism (Teröre Karşı Teknoloji) kuruluşu gerçekleştirdi.

CBS televizyonunun haberine göre İngiltere merkezli, kar amacı gütmeyen "Tech Against Terrorism (Teröre Karşı Teknoloji)" kuruluşunca, yapay zeka modelleriyle ilgili araştırma gerçekleştirildi.

130'U AŞKIN YAPAY ZEKA MODELİ İNCELENDİ

Araştırmada, saldırı planlayan bir teröristin yöneltebileceği türden yüzlerce talep kullanılarak 130'dan fazla yapay zeka modeli değerlendirmeye alındı. Yapay zeka modellerine güvenlik önlemlerini ortadan kaldıran, "abliteration (silme/etkisizleştirme)" denilen "reddetme davranışlarını kaldırma" süreci uygulandı.

Bu uygulama sonrası 5 yapay zeka modelinden 3'ünün güvenlik testlerini geçemediği tespit edildi. Modellerin orijinal versiyonlarının bu tür istekleri reddettiği, güvenlik önlemlerinin kaldırılması sonrası ise "saldırılar, terörün finansmanı ve radikalleşmeyle ilgili taleplere ayrıntılı cevaplar" verdikleri ortaya çıktı.

Araştırmada verilen örneklere göre Meta'nın "Llama 3.1 8B" modeli, değişiklik yapılmadan önce 100 üzerinden 97 puan aldı, değişiklik sonrasında ise yaklaşık 3'e düştü.

Kuruluş, araştırmaya yönelik değerlendirmesinde, güvenlik önlemlerinin devre dışı bırakılmasına karşı daha güçlü korumalar ve üzerinde değişiklik yapılmış modellerin dağıtımına yönelik kısıtlamalar getirilmesini önerdi.

Tech Against Terrorism'in kurucusu Adam Hadley, yaptığı açıklamada "Kontrol kaybı ve yapay zekanın varoluşsal risk oluşturması konusunda endişe duyulması, gayet anlaşılabilir bir durum." değerlendirmesinde bulundu.

Hadley, "Asıl mesele şu ki bu durum aslında çoktan gerçekleşti çünkü bu açık kaynaklı modellerin birçoğunun güvenliği zaten aşıldı, sadece henüz kimse bunu fark etmedi." görüşünü paylaştı.