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Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
11.10.2026
saat ikonu 14:58
|
GÜNCELLEME:
11.10.2026
saat ikonu 15:00

Yapay zekada terör alarmı! Güvenlik önlemleri kaldırılınca sonuçlar değişti

Tech Against Terrorism'in 130'dan fazla yapay zeka modelini değerlendirdiği araştırmada, güvenlik önlemleri kaldırılan 5 modelden 3'ünün terörle ilgili testleri geçemediği belirlendi. Kuruluşun kurucusu Adam Hadley, açık kaynaklı modellerin birçoğunun güvenliğinin zaten aşıldığını söyledi.

Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan
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Yapay zekada terör alarmı! Güvenlik önlemleri kaldırılınca sonuçlar değişti
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
11.10.2026
saat ikonu 14:58
|
GÜNCELLEME:
11.10.2026
saat ikonu 15:00

Güvenlik önlemleri devre dışı bırakılan yapay zeka modellerinin terörle bağlantılı taleplere nasıl cevap verdiğini inceleyen araştırmada, test edilen 5 modelden 3'ünün güvenlik test lerini geçemediği ortaya çıktı. Çalışmayı merkezli Tech Against Terrorism (Teröre Karşı Teknoloji) kuruluşu gerçekleştirdi.

CBS televizyonunun haberine göre İngiltere merkezli, kar amacı gütmeyen "Tech Against Terrorism (Teröre Karşı Teknoloji)" kuruluşunca, yapay zeka modelleriyle ilgili araştırma gerçekleştirildi.

Yapay zekada terör alarmı! Güvenlik önlemleri kaldırılınca sonuçlar değişti

130'U AŞKIN YAPAY ZEKA MODELİ İNCELENDİ

Araştırmada, saldırı planlayan bir teröristin yöneltebileceği türden yüzlerce talep kullanılarak 130'dan fazla yapay zeka modeli değerlendirmeye alındı. Yapay zeka modellerine güvenlik önlemlerini ortadan kaldıran, "abliteration (silme/etkisizleştirme)" denilen "reddetme davranışlarını kaldırma" süreci uygulandı.

Bu uygulama sonrası 5 yapay zeka modelinden 3'ünün güvenlik testlerini geçemediği tespit edildi. Modellerin orijinal versiyonlarının bu tür istekleri reddettiği, güvenlik önlemlerinin kaldırılması sonrası ise "saldırılar, terörün finansmanı ve radikalleşmeyle ilgili taleplere ayrıntılı cevaplar" verdikleri ortaya çıktı.

Araştırmada verilen örneklere göre Meta'nın "Llama 3.1 8B" modeli, değişiklik yapılmadan önce 100 üzerinden 97 puan aldı, değişiklik sonrasında ise yaklaşık 3'e düştü.

Yapay zekada terör alarmı! Güvenlik önlemleri kaldırılınca sonuçlar değişti

Kuruluş, araştırmaya yönelik değerlendirmesinde, güvenlik önlemlerinin devre dışı bırakılmasına karşı daha güçlü korumalar ve üzerinde değişiklik yapılmış modellerin dağıtımına yönelik kısıtlamalar getirilmesini önerdi.

Tech Against Terrorism'in kurucusu Adam Hadley, yaptığı açıklamada "Kontrol kaybı ve yapay zekanın varoluşsal risk oluşturması konusunda endişe duyulması, gayet anlaşılabilir bir durum." değerlendirmesinde bulundu.

Hadley, "Asıl mesele şu ki bu durum aslında çoktan gerçekleşti çünkü bu açık kaynaklı modellerin birçoğunun güvenliği zaten aşıldı, sadece henüz kimse bunu fark etmedi." görüşünü paylaştı.

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#ingiltere
#Yapay Zeka Modelleri
#Tech Against Terrorism
#Llama 3.1 8b
#Adam Hadley
#Teknoloji
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